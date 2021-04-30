Напал на женщину и ограбил ребенка: в Минске задержан ранее судимый мужчина

Источник материала: ОНТ

Минске задержан ранее судимый мужчина" class="one-news__figure-img">

В Минске был задержан 32-летний мужчина, который напал на женщину и украл телефон у ребенка. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что оба преступления были совершены 25 апреля. Сначала в милицию обратилась 58-летняя женщина, на которую напали в подъезде. Незнакомец несколько раз ударил минчанку и скрылся.

Вскоре к правоохранителям поступило сообщение из того же района. Мать 11-летней девочки рассказала, что у ребенка отобрал телефон взрослый мужчина.

Установлено, что к обоим инцидентам был причастен 32-летний житель столицы. Мужчина накануне освободился из мест лишения свободы. Он напал на женщину в подъезде и начал убегать, испугавшись криков жертвы. Скрываясь с места преступления, он выхватил телефон из рук девочки. Позже мужчина надеялся сдать гаджет в ломбард.

Минчанин был задержан патрульными милиционерами на остановке, его опознали по приметам.

Возбуждены уголовные дела за хулиганство и грабеж.



Фото: БЕЛТА

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