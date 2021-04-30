ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Напал на женщину и ограбил ребенка: в Минске задержан ранее судимый мужчина

30.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Напал на женщину и ограбил ребенка: в Минске задержан ранее судимый мужчинаМинске задержан ранее судимый мужчина" class="one-news__figure-img">

В Минске был задержан 32-летний мужчина, который напал на женщину и украл телефон у ребенка. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что оба преступления были совершены 25 апреля. Сначала в милицию обратилась 58-летняя женщина, на которую напали в подъезде. Незнакомец несколько раз ударил минчанку и скрылся.

Вскоре к правоохранителям поступило сообщение из того же района. Мать 11-летней девочки рассказала, что у ребенка отобрал телефон взрослый мужчина.

Установлено, что к обоим инцидентам был причастен 32-летний житель столицы. Мужчина накануне освободился из мест лишения свободы. Он напал на женщину в подъезде и начал убегать, испугавшись криков жертвы. Скрываясь с места преступления, он выхватил телефон из рук девочки. Позже мужчина надеялся сдать гаджет в ломбард.

Минчанин был задержан патрульными милиционерами на остановке, его опознали по приметам.

Возбуждены уголовные дела за хулиганство и грабеж.


Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске был задержан 32-летний мужчина, который напал на женщину и украл телефон у ребенка. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джоли впервые рассказала о последствиях развода с Питтом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by