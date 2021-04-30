Минобороны: Польша нарушила воздушную границу Беларуси. Это второй инцидент за месяц

Источник материала: ОНТ

Министерство обороны сообщило о повторном нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.

Инцидент произошел 29 апреля в два часа ночи в районе населенного пункта Козловичи. Радиолокационная разведка ВВС и войска ПВО совместно с органами погранслужбы зафиксировали польский вертолет-нарушитель Ми-24. Спустя минуту он покинул территорию Беларуси. Сообщается, что вертолет сопровождался средствами ПВО.

Ранее сообщалось , что 12 апреля 2021 года границу с Беларусью нарушил неопознанный самолет с польской стороны.

ФОТО: Министерство обороны Беларуси





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