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Минобороны: Польша нарушила воздушную границу Беларуси. Это второй инцидент за месяц
Источник материала: ОНТ
Министерство обороны
Инцидент произошел 29 апреля в два часа ночи в районе населенного пункта Козловичи. Радиолокационная разведка ВВС и войска ПВО совместно с органами погранслужбы зафиксировали польский вертолет-нарушитель Ми-24. Спустя минуту он покинул территорию Беларуси. Сообщается, что вертолет сопровождался средствами ПВО.
Ранее
ФОТО: Министерство обороны Беларуси
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Министерство обороны сообщило о повторном нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши. Инцидент произошел 29 апреля в два часа ночи...
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