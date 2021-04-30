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Гороскоп на 1 мая: много хлопот у Весов, удачный день у Рыб, сюрпризы судьбы у Водолеев

30.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 1 мая: много хлопот у Весов, удачный день у Рыб, сюрпризы судьбы у Водолеев

Звёзды советуют Овнам сконцентрироваться и правильно распределить своё время. Попробуйте составить план, чтобы не забыть о важном.

Тельцы сегодня посвятят день семье. Состояние комфорта скажется на вашем настроении. Близкие люди оценят заботу и внимание.

Креатив Близнецов понравится не всем. Звёзды советуют вам заняться творчеством или любимым делом. Обратите внимание на своё здоровье.

От Раков при решении вопросов потребуется больше чётких и грамотных действий. Ваша прямолинейность может вам помешать. Лучше промолчите!

Звёзды рекомендуют Львам подчиниться обстоятельствам. Не принимайте сегодня решения в одиночку. Это поможет избежать недоразумений.

День будет утомительным, но удачным у Дев. Вашу компетентность и деловой подход оценят партнёры по бизнесу. Дальние поездки нежелательны.

Много хлопот звёзды подготовили Весам. От вас потребуется больше физических усилий, чем интеллектуальных. Полезными будут оздоровительные процедуры.

Скорпионы, ваша внутренняя сила и доброжелательность помогут решить важные рабочие вопросы. Сохраняйте хорошее настроение в течение дня.

У Стрельцов источником позитива станут друзья. Поездка может сопровождаться осложнениями, а намеченные планы придётся корректировать.

У Козерогов благоприятный момент для командировок. День подходит для заключения сделок. Вы можете получить заманчивое деловое предложение.

Звёзды рекомендуют Водолеям быть прагматичными. Удивление вызовут приятные сюрпризы судьбы. В любви не стоит драматизировать ситуацию.

Удачный день у Рыб. У вас появится много интересных идей, которые вы осуществите. Обдумывайте свои слова, чтобы не испортить настроение себе и другим.

 

 

 

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Звёзды советуют Овнам сконцентрироваться и правильно распределить своё время. Попробуйте составить план, чтобы не забыть о важном. Тельцы сегодня посвятят день...
 
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