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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в ½ футбольной Лиги Европы
Источник материала: ОНТ
«Манчестер Юнайтед» сделал уверенный шаг к финалу футбольной Лиги Европы. В первом матче одной второй британцы разгромили «Рому».
Матч не был простым. До перерыва римляне играли уверенно и выигрывали 2:1. После паузы ситуация изменилась. Манчестер стал действовать быстрее и использовал слабую игру вратаря и защитников итальянского клуба. В итоге победа – 6:2. По дублю оформили полузащитник Бруно Фернандеш и нападающий Эдисон Кавани.
Во второй паре интрига сохраняется. «Вильярреал» дома обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Ответные матчи команды проведут через неделю.
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«Манчестер Юнайтед» сделал уверенный шаг к финалу футбольной Лиги Европы. В первом матче одной второй британцы разгромили «Рому». Матч не был простым. До перерыва...
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