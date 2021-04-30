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Прозрачные вещи – тренд этого сезона. Как их носить, чтобы избежать вульгарности?
Источник материала: ОНТ
В девушке должна быть загадка – именно некоторая недосказанность вызывает неподдельный интерес. А вот дизайнеры в этом сезоне советуют присмотреться к прозрачным вещам. Как правильно интегрировать этот тренд в повседневный гардероб?
Прозрачная органза и невесомый тюль отлично обыгрывают образ, придавая ему легкость. Сочетайте такие нежные и одновременно смелые вещи с грубым низом из плотной ткани – так вы избежите вульгарности. Джинсы, плотные юбки или брюки из кожи — ваши верные союзники в этом случае.
Прозрачные платья лучше использовать как дополнительный слой. Под ним может быть обычное платье-комбинация, а более смелые девушки могут использовать прозрачное платье поверх футболки и джинсов. Но такая вещь обязательно должна быть свободной.
Прозрачная водолазка или боди также в тренде в этом сезоне, она может быть с принтом или однотонная. Но ни в коем случае не носите ее как самостоятельный элемент! Наверх надевайте оверсайз-жакет или пиджак с мужского плеча.
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В девушке должна быть загадка – именно некоторая недосказанность вызывает неподдельный интерес. А вот дизайнеры в этом сезоне советуют присмотреться к...
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