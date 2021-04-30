Только не это! 7 приёмов в макияже, которые не нравятся мужчинам

Источник материала: ОНТ

Мужской и женский взгляд на одни и те же вещи порой могут быть абсолютно противоположными. Хотя бы потому, что мужчины не следят за трендами в одежде и мэйкапе. У них есть только две категории «нравится» и «не нравится». Конечно, не обязательно подстраиваться под их мнение, но как минимум можно узнать его из любопытства.

1. Слишком яркие скулы

Пока девушки злятся на свои щеки и пытаются с помощью контуринга сделать видимость скул, мужчины растерянно пожимают плечами. Слишком тёмные полосы на щеках вводят мужчин в заблуждение, ведь это совсем не естественно. А вот лёгкий румянец на милых щёчках определённо вызовет улыбку.

2. Брови «как у Брежнева»

Мода на широкие и густые брови пришлась не по вкусу некоторым представителям противоположного пола. Ну, как такие огромные и густые брови могут быть на таком маленьком милом личике? Поэтому здесь лучше придерживаться умеренной естественности и не перебарщивать с густотой. Лучше посоветуйтесь с профессиональным бровистом. Мастер точно посоветует, какая форма и размер бровей вам пойдут.

3. Слишком длинные стрелки

Красивые и элегантные стрелки — это классика. Они придают выразительность и игривость взгляду. Но когда они получаются слишком длинными и агрессивными, то работают против женщин. Мужчины считают это вульгарным.

4. Агрессивные смоки

Слишком тёмные глаза могут отпугнуть мужчин, особенно в дневное время, когда подобный макияж неуместен. Некоторые парни между собой даже называют таких девушек пандами.

5. Яркие щеки

Здесь, как и с контурингом, главное не переборщить. Слишком интенсивный оттенок и большое количество средства на щеках не добавят вам привлекательности, по мнению мужчин. Они делают образ слишком комичным.

6. Накладные ресницы

В слишком густых накладных ресницах мужчины видят обман и фальшивку. На их взгляд, это выглядит вульгарно и неестественно.

7. Очень много блеска

Хайлайтер, сияющий тональник и сверкающие тени, конечно, сделают девушку заметнее. Но мужчины не любят слишком блестящий макияж, особенно, когда блёстки после крепких объятий остаются у него на одежде.

Фото: Getty Images

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