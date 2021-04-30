КГБ: в качестве обвиняемых по делу о госперевороте привлечены девять человек

Источник материала: ОНТ

Комитет госбезопасности прокомментировал расследование о попытке захвата власти в Беларуси. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены девять человек.





Четверо – политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович, глава партии БНФ Григорий Костусёв и Ольга Голубович – содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношении Дмитрия Щигельского, Александра Перепечко, Павла Кулаженко, Виталия Макаренко и Игоря Макара Генеральная прокуратура заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи КГБ направили в США просьбу о правовой помощи. Учреждения юстиции Соединённых Шатов просят установить местонахождение фигурантов, допросить их и выполнить иные следственные действия, чтобы всесторонне исследовать все обстоятельства дела. Инициирован и вопрос об экстрадиции обвиняемых в Беларусь для привлечения к ответственности по закону.

Аналогичные поручения в отношении Макара и Макаренко будут направлены в Литву и Украину соответственно. Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнёров оперативной и всесторонней проработки этих запросов.

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