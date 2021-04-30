Детскую порностудию выявили в Минске – матери девочек сами приводили их. Подробности шокирующей истории

Источник материала: ОНТ

В Беларуси пресекли деятельность студии, которая причастна к сексуальной эксплуатации детей. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Грачев.





По запросу от правоохранительных органов США, поступившего в ноябре 2020 года, белорусские оперативники установили подозреваемого в обороте порнографических материалов с участием детей и подростков. Фигурант использовал электронный почтовый сервис, серверы которого находятся на территории Соединенных Штатов.

Как стало известно, 37-летний мужчина имеет вид на жительство в Беларуси. Женат, есть двое малолетних детей. Гражданин имеет официальную работу в одной из организаций столицы. Кроме этого, мужчина занимался профессиональной детской фотосъемкой и сотрудничал с различными журналами и детскими модельными агентствами. ИП оформлено на супругу.

Белорусские правоохранители выявили, что фигурант изготавливал детскую порнографию для продажи педофилам за границу. Съемки несовершеннолетних мужчина организовывал в фотостудиях Минска и за пределами столицы. Готовые порнографические материалы продавались на официальных площадках в интернете и в даркнете.

Сотрудники МВД и Следственного комитета установили личности 15 девочек, проживающих в Беларуси, которых использовали в фотосъемках порнографического характера. Возраст детей – от 5 до 13 лет. Еще пять девочек – из соседних стран.

Готовые фотоматериалы архивировались, затем устанавливались пароли. Их покупателям сообщали после подтверждении оплаты. Стоимость снимков составляла от $200 до $1,5 тыс. – в зависимости от степени откровенности контента. Материалы покупали жители Великобритании, США, России и Австралии.

Также стало известно, что фигурант привлек к сотрудничеству женщин из Могилевской области и Минска, которые имеют высокий социальный статус в связи с работой с детьми. Организаторы преступного бизнеса представлялись участниками продюсерской группы, занимающейся продвижением девочек в модельном бизнесе.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства уголовного дела.

ФОТО: pixabay





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