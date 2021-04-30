В каждом такси можно будет рассчитаться по безналу (правда, если водитель захочет). Изменения в законе об автоперевозках

Источник материала: Onliner

Сегодня депутаты на сессии Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении закона „Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках“». Заявленная цель обновления — «совершенствование организации и выполнения автоперевозок пассажиров и грузов». В нем речь и о способах оплаты в такси.

«Изменения можно разделить на три блока. Первое — изменения для упрощения ведения бизнеса. Второе — совершенствование разрешительной системы в международных перевозках, третье — совершенствование контроля», — приводит слова депутата Игоря Комаровского БЕЛТА.

О каких положениях говорят в парламенте:

— такси смогут использовать программную кассу для приема оплаты за оказанные услуги по перевозке пассажиров. Программная касса позволит клиенту рассчитаться по безналу наряду с наличными. Это не будет обязательное требование по установке оборудования. Скорее альтернатива по желанию самих таксистов;

— урегулирована обязанность автоперевозчика уведомить местный исполком о начале деятельности по автоперевозке пассажиров в нерегулярном сообщении;

— транспортную деятельность можно будет осуществлять без оформления путевых листов;

— урегулирована гражданско-правовая ответственность заказчика автоперевозки, грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за убытки, причиненные перевозчику или третьим лицам;

— закрепляются формы контроля Транспортной инспекцией за соблюдением законов при организации и выполнении автоперевозок. Внеплановые и выборочные проверки — в вопросах организации автоперевозок. Технические проверки (в том числе безопасности) — в момент выполнения перевозки;

— разграничиваются термины «организация автоперевозок» и «выполнение автоперевозок»;

— Минтранс будет контролировать выполнение лицензиатами законов о лицензировании, лицензионных требований;

— Совмин получит дополнительные полномочия устанавливать случаи и изымать разрешения на проезд белорусских ТС по территории одного или нескольких иностранных государств при выполнении международных автоперевозок;

— Минтранс получит дополнительные полномочия определять ежегодное количество выдаваемых иностранным государствам разрешений на проезд их ТС по территории нашей страны при выполнении международных автоперевозок. А также выдавать, изымать, возвращать эти разрешения (знаменитые «дозволы», из-за которых порой происходят конфликты бизнеса с регулятором).