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В Минске в отношении учительницы музыки завели уголовное дело за надругательство над госгимном

30.04.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней учительницы музыки, которая опубликовала в «Твиттере» отрывок государственного гимна, изменив в нем несколько слов.

 

В Минске в отношении учительницы музыки завели уголовное дело за надругательство над госгимном
Фото: скриншот видео Партизанского РУВД Минска.

 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, молодая женщина задержана сотрудниками Партизанского РУВД.

По утверждению заместителя начальника милиции общественной безопасности РУВД Александра Близнюка, изменения в тексте гимна придали ему «экстремистскую направленность». «Доступ к данному посту был свободным, поэтому любой пользователь мог свободно прочитать либо распространить данную информацию», — заявил он.

В опубликованном видеопризнании обвиняемая сказала, что раскаивается в содеянном.

Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом (ст. 370 УК предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ареста, ограничения свободы).

 
Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней учительницы музыки, которая опубликовала в «Твиттере» отрывок государственного гимна, изменив в нем несколько...
 
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