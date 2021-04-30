В Минске в отношении учительницы музыки завели уголовное дело за надругательство над госгимном

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней учительницы музыки, которая опубликовала в «Твиттере» отрывок государственного гимна, изменив в нем несколько слов.



Фото: скриншот видео Партизанского РУВД Минска

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, молодая женщина задержана сотрудниками Партизанского РУВД.

По утверждению заместителя начальника милиции общественной безопасности РУВД Александра Близнюка, изменения в тексте гимна придали ему «экстремистскую направленность». «Доступ к данному посту был свободным, поэтому любой пользователь мог свободно прочитать либо распространить данную информацию», — заявил он.

В опубликованном видеопризнании обвиняемая сказала, что раскаивается в содеянном.

Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом (ст. 370 УК предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ареста, ограничения свободы).