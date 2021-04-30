В Шумилинском районе банкротится хозяйство

Источник материала: Tut.by

Банкротится очередной колхоз — теперь в Шумилинском районе. Об этом сообщают «ННВ».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Началась процедура банкротства открытого акционерного общества «Придвинский» из Шумилинского района. Определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Придвинский» вынес 27 апреля экономический суд Витебской области.

Согласно этому определению в отношении предприятия устанавливается защитный период. Его срок судья Юлия Буракова определила до 21 мая. Временным управляющим назначен Андрей Короленок.

В 2014 году в этом хозяйстве проводили реконструкцию молочно-товарной фермы «Свердлы», во время которой построили доильный блок. Затраты на модернизацию тогда оценивались в 15 миллиардов неденоминированных рублей, что по курсу Нацбанка составляло более 1,27 миллиона долларов.

Эти мероприятия, впрочем, похоже, особого успеха не имели, так как в 2018 году в ОАО «Придвинский» надаивали на корову в сутки всего 2,8 килограмма молока.