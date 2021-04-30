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Сборку Lada Niva Travel перенесут на главную площадку «АвтоВАЗа»

30.04.2021 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» официально объявил о проекте по переносу производства Lada Niva Travel (то есть бывшей Chevrolet Niva) на основную производственную площадку в Тольятти.


Таким образом, Niva Travel будет выпускаться бок о бок с внедорожником Niva Legend (так сейчас называется классическая Lada 4×4).


Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе этого года, после чего завод «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-АвтоВАЗ), где сейчас и выпускают Niva Travel, будет законсервирован — не исключено, что со временем его переоборудуют под выпуск моделей Renault для рынка ТС. В результате переноса производства Niva Travel сотрудники «Lada Запад Тольятти» станут сотрудниками «АвтоВАЗа», говорится в сообщении производителя.

 
 
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Российский «АвтоВАЗ» официально объявил о проекте по переносу производства Lada Niva Travel на основную производственную площадку в Тольятти.
 
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