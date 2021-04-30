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Сборку Lada Niva Travel перенесут на главную площадку «АвтоВАЗа»
Источник материала: Tut.by
Российский «АвтоВАЗ» официально объявил о проекте по переносу производства
Таким образом, Niva Travel будет выпускаться бок о бок с внедорожником
Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе этого года, после чего завод
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Российский «АвтоВАЗ» официально объявил о проекте по переносу производства Lada Niva Travel на основную производственную площадку в Тольятти.
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