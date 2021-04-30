Киркоров выпустил клип с одной из самых сексуальных певиц СНГ

Источник материала: Tut.by

Филипп Киркоров и Maruv выпустили очень экстравагантный клип на песню Komilfo. По сюжету ролика король российской эстрады — пациент психбольницы, а украинская певица — медсестра в этой клинике. «Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли…» — презентовал ролик в своем Instagram Филипп.





Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. Свой день рождения артист решил отметить выходом яркого видео с певицей Maruv, которая давно снискала славу одной из самых сексуальных, дерзких и экстравагантных артисток на всей территории СНГ. Посмотрите хотя бы фотоотчет с ее минского концерта — концертные наряды, как и наряды в клипах, говорят сами за себя.

Сами авторы называют видео «психологическим fashion-триллером о женской мести».

— Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова? — задают риторический вопрос создатели.

Режиссером ролика стала Яна Чаплыгина, она же была стилистом и разработала образы героев. Креативным продюсером стал Сергей Вэйн, оператором-постановщиком — Евгений Кирей.

Вот несколько кадров из ролика.













Клип за шесть часов посмотрели 70 тысяч раз. У него 5,5 тысяч «лайков» и почти тысяча отметок «мне не нравится».

За последние несколько лет Киркоров сделал не одну коллаборацию с молодыми коллегами: начиная от «Цвета настроения черный» с Егором Кридом заканчивая «Ролексом» с Давой. А началось все с «Цвета настроения синий», который вышел три года назад.