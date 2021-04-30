Дешевле до 400 рублей. Вот где и за сколько в Беларуси получится купить фиолетовые iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Официальные продажи обновленных iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовом цвете в Беларуси начнутся седьмого мая. Некоторые продавцы приготовили специальные предложения, позволяющие приобрести смартфоны по более низким ценам. Иногда выгода составляет несколько сотен рублей.



Фото: The Verge

Сейчас на девайсы у большинства официальных продавцов (например, i-Store, 21vek.by, «Электросила», CafeConncet) действует предзаказ. Цены такие: iPhone 12 mini (64 ГБ) — 2499 рублей, 128 ГБ — 2699 рублей, 256 ГБ — 3299 рублей. Обычный iPhone 12 стоит так: 64 ГБ — 2899 рублей, 128 ГБ — 3099 рублей, 256 ГБ — 3699 рублей.

Важно! Эти смартфоны в других цветах (черном, белом, красном, синем, зеленом) оцениваются в такие же суммы.

Где устройства предлагаются дешевле (но не без нюансов)

Специальные предложения на iPhone 12 и iPhone 12 mini обнаружились как минимум у нескольких продавцов — операторов мобильной связи. Правда, с ними придется заключить дополнительные соглашения на обслуживание.

А1

На официальном сайте компании говорится: действующие и новые абоненты могут приобрести аппараты в фиолетовом цвете по сниженным ценам при условии, что подключаться на тарифные планы с абонентской платой не ниже, чем у «Комфорт L». Предложение в А1 действует с 30 апреля по 6 мая.

При этом придется подписать доп. соглашение с обязательством пользоваться услугами связи и не изменять тарифный план на более дешевый как минимум 12 месяцев. Зато цены на девайсы становятся такими: iPhone 12 mini (64 ГБ) — 2349 рублей (минус 100 рублей), 128 ГБ — 2499 рублей (минус 200 рублей), iPhone 12 (64 ГБ) — 2699 рублей (минус 200 рублей), 128 ГБ — 2899 рублей (минус 200 рублей).

МТС

У МТС, судя по информации на сайте, условия похожие: с 30 апреля по 11 мая с оператором можно заключить доп. соглашение с обязательством подключиться или перейти на тарифные планы «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra» и пользоваться ими не менее 12 месяцев.

Тогда абонент получает возможность купить смартфоны по еще более выгодным условиям — причем в любом цвете, включая фиолетовый. Так, iPhone 12 mini (64 ГБ) готовы отдать за 2099 рублей (минус 400 рублей), 128 ГБ — за 2299 рублей (минус 400 рублей). Увеличенный iPhone 12 (64 ГБ) стоит по спец. условиям 2499 рублей (минус 400 рублей), 128 ГБ — 2699 рублей (минус 400 рублей).