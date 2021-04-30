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Брестских (и не только) предпринимателей бесплатно проконсультируют по налогам, маркетингу и риск-менеджменту
Источник материала: Tut.by
Бесплатные консультации для беларусского бизнеса запустила программа развития ООН. Эксперты помогут предпринимателям брестского региона лучше разобраться в ключевых областях — от налогообложения до маркетинга и риск-менеджмента.
Инициатива направлена на преодоление последствий пандемии для малого и среднего бизнеса. Консультации пройдут в формате индивидуальных онлайн-сессий с экспертами. ПРООН поможет предпринимателям разобраться в наиболее острых вопросах, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия во время пандемии.
Среди ключевых вызовов — управление персоналом в удаленном формате, особенности стратегического планирования в период кризиса, эффективная и недорогая автоматизация внутренних процессов и введение электронного документооборота. Помимо этого, к экспертам можно обратиться по любым другим вопросам бизнес менеджмента: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке бизнеса и другим.
Бесплатные консультации будут полезны для индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса, а также для руководителей, финансовых и кадровых специалистов. Получить консультации можно онлайн из любой точки Беларуси.
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Брестских (и не только) предпринимателей бесплатно проконсультируют по налогам, маркетингу и риск-менеджменту
Пригодится ипешникам, представителям малого и среднего бизнеса.
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