Брестских (и не только) предпринимателей бесплатно проконсультируют по налогам, маркетингу и риск-менеджменту

Источник материала: Tut.by

Бесплатные консультации для беларусского бизнеса запустила программа развития ООН. Эксперты помогут предпринимателям брестского региона лучше разобраться в ключевых областях — от налогообложения до маркетинга и риск-менеджмента.



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Инициатива направлена на преодоление последствий пандемии для малого и среднего бизнеса. Консультации пройдут в формате индивидуальных онлайн-сессий с экспертами. ПРООН поможет предпринимателям разобраться в наиболее острых вопросах, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия во время пандемии.

Среди ключевых вызовов — управление персоналом в удаленном формате, особенности стратегического планирования в период кризиса, эффективная и недорогая автоматизация внутренних процессов и введение электронного документооборота. Помимо этого, к экспертам можно обратиться по любым другим вопросам бизнес менеджмента: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке бизнеса и другим.

Бесплатные консультации будут полезны для индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса, а также для руководителей, финансовых и кадровых специалистов. Получить консультации можно онлайн из любой точки Беларуси.

Для записи на консультации нужно оставить заявку на сайте инициативы. Помимо дистанционных ответов по операционной или финансовой деятельности, можно запросить комплекс индивидуальных рекомендаций — инструкций по созданию или повышению результативности бизнеса.