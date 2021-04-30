ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве МВД

30.04.2021 17:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве МВД
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко назначил новых начальников милиции сразу в трёх областях – Брестской, Гродненской и Минской.

Александр Острейко будет отвечать за столичный регион. До этого его зоной ответственности было управление внутренних дел Брестского облисполкома.

В Брест отправится Олег Шуляковский, теперь уже экс-начальник криминальной гомельской милиции.

УВД Гродненской области возглавит Дмитрий Резенков. Его предыдущее место работы – милиция Витебской области.

Александр Лукашенко прямо затронул и проблемы в регионах, в частности, в АПК – приписки, воровство, подлог. Ориентиры в работе поставил и перед руководителями органов местной власти.

В Минском облисполкоме должность заместителя председателя занял Денис Курленко.

За развитие Гродненской области будет отвечать Юрий Валеватый на посту первого заместителя председателя облисполкома. Опыт управления у назначенца есть. Предыдущее место работы – Мостовский райсполком.

Вороновский район возглавил Дмитрий Захарчук, ранее он курировал сельское хозяйство в Волковысском районе.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые лица в системе МВД и местной вертикали. Рабочая неделя завершается кадровыми назначениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
До конца года Беларусь обязана отменить ассортиментные перечни товаров в магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by