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Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве МВД
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Александр Острейко будет отвечать за столичный регион. До этого его зоной ответственности было управление внутренних дел Брестского облисполкома.
В Брест отправится Олег Шуляковский, теперь уже экс-начальник криминальной гомельской милиции.
УВД Гродненской области возглавит Дмитрий Резенков. Его предыдущее место работы – милиция Витебской области.
Александр Лукашенко прямо затронул и проблемы в регионах, в частности, в АПК – приписки, воровство, подлог. Ориентиры в работе поставил и перед руководителями органов местной власти.
В Минском облисполкоме должность заместителя председателя занял Денис Курленко.
За развитие Гродненской области будет отвечать Юрий Валеватый на посту первого заместителя председателя облисполкома. Опыт управления у назначенца есть. Предыдущее место работы – Мостовский райсполком.
Вороновский район возглавил Дмитрий Захарчук, ранее он курировал сельское хозяйство в Волковысском районе.
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Новые лица в системе МВД и местной вертикали. Рабочая неделя завершается кадровыми назначениями.
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