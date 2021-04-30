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Уволен главврач детской больницы, известный реаниматолог Очеретний
Источник материала: UDF
Фото: citydog.by
Как стало известно
Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. Именно доктор Очеретний в первую волну ковида запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома», разместив свое фото в медицинском халате с этой подписью у себя на странице в Facebook. Его поддержали другие врачи.
Он также участвовал в записи видео, в котором медики рассказывают, как вести себя во время пандемии и призывали не поддаваться панике. Мамы маленьких пациентов называют Очеретнего — волшебником, благодаря которому удалось сохранить не одну детскую жизнь и здоровье.
Позже стало известно, что в знак солидарности с Максимом Очеретним из 3-й детской больницы уволился травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, сообщает Телеграм-канал Белые халаты. News.
Айзатулин пришел на работу в эту больницу, когда его по политическим причинам уволили из РНПЦ травматологии и ортопедии.
25 марта Айзатулина задержали в Минске и четыре часа держали в отделении милиции. Потом у него арестовали машину — «за символику и участие в несанкционированном шествии».
В последнее время в медицинской среде прошла череда громких отставок. Так в августе прошлого года Минздрав уволил директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. 12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии был уволен врач Руслан Бадамшин. Причиной для увольнения послужило то, что 8 апреля после выхода из Жодинского СИЗО доктор пришел на работу в Минске на два часа позже.
В конце апреля стало известно, что в столичной больнице скорой медицинской помощи ушел с должности заместитель главного врача по медицинской части Борис Пискун, который проработал на этой должности в БСМП 15 лет.
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С ним в знак протеста ушел еще один врач.
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