В Польше пресекли очередную контрабанду белорусских сигарет

Источник материала: АФН

Сотрудники Подляского пограничного управления и таможенно-налоговой службы Польши пресекли ввоз 31 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет.

Как сообщает пресс-служба пограничной службы Польши, товар выявлен на автомобильном пограничном пункте пропуска в Бобровниках при досмотре грузовика с белорусскими регистрационными номерами.

«При помощи служебной собаки в специально построенном тайнике в автомобиле за двойной стеной было обнаружено 31 тыс. пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость контрабандного груза оценивается в сумму более 463 тыс злотых (122 тыс. долларов)», - говорится в сообщении.

Сигареты и автомобиль арестованы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.