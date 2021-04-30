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В Польше пресекли очередную контрабанду белорусских сигарет

30.04.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники Подляского пограничного управления и таможенно-налоговой службы Польши пресекли ввоз 31 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет.

Как сообщает пресс-служба пограничной службы Польши, товар выявлен на автомобильном пограничном пункте пропуска в Бобровниках при досмотре грузовика с белорусскими регистрационными номерами.

«При помощи служебной собаки в специально построенном тайнике в автомобиле за двойной стеной было обнаружено 31 тыс. пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость контрабандного груза оценивается в сумму более 463 тыс злотых (122 тыс. долларов)», - говорится в сообщении.

Сигареты и автомобиль арестованы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 
 
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Сотрудники Подляского пограничного управления и таможенно-налоговой службы Польши пресекли ввоз 31 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет.
 
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