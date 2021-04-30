Приорбанк назван лучшим крупным банком в Беларуси

В Беларуси назвали победителей ежегодной премии «Банк года». Лучшим среди крупных банков страны оказался Приорбанк. Он же оказался самым успешным и в области корпоративной социальной ответственности.

Лучшие банки Беларуси выбирают ежегодно на основе количественных и качественных критериев – от анализа финансовых показателей до экспертной оценки деятельности за прошедший год. Победителей определяют в 15 номинациях, в основных из них выбирают лучших среди крупных, средних и малых банков.

Приорбанк занял первое место как «лучший банк среди крупных». Он также стал победителем в номинации «Корпоративно-социальная ответственность». Банк получил вторые награды как лучший банк с иностранным капиталом и за внедрение технологий.

«Четвертый год подряд мы становимся лучшими среди крупных банков. Приятно осознавать, что, несмотря на все вызовы, мы продолжаем занимать лидирующие позиции. Наши успехи отмечают не только белорусские, но и международные эксперты. Почти одновременно с премией «Банк года» мы получили награды от Global Finance и EMEA Finance как лучший банк Беларуси. Технологии, сервисы и продукты, над которыми мы работаем, — это те инструменты, которые позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому. Для нас чрезвычайно важно, чтобы клиенты могли быть уверены в качестве и надежности своего банка. Чтобы они знали, что на любой вопрос будет найден ответ, а в любой ситуации предложено оптимальное решение. Полученные награды показывают, что мы на правильном пути», – отметили в Приорбанке.