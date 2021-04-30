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Блондинка? Женщина на техосмотре перепутала педали газа и тормоза

30.04.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

49-летняя водитель автомобиля «Рено», находясь на линии прохождения техосмотра, по предварительной информации, перепутала педали газа и тормоза, после чего автомобиль начал движение и совершил наезд на закрытые роллетные ворота.
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Выехав на улицу, «Рено» столкнулся со стоящим автомобилем «Крайслер», но продолжил движение и совершил наезд на фасад здания, после чего откатился назад и остановился.

Слава Богу, в ДТП никто не пострадал. Но непонятно, как эта дама получала права. 

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49-летняя водитель автомобиля «Рено», находясь на линии прохождения техосмотра, по предварительной информации, перепутала педали газа и тормоза, после чего...
 
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