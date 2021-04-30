Блондинка? Женщина на техосмотре перепутала педали газа и тормоза

Выехав на улицу, «Рено» столкнулся со стоящим автомобилем «Крайслер», но продолжил движение и совершил наезд на фасад здания, после чего откатился назад и остановился.





Слава Богу, в ДТП никто не пострадал. Но непонятно, как эта дама получала права.





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