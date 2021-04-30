Положение сложное, долги огромные. Что происходит с цементными заводами Беларуси

сайт banki24.by, вся тройка крупнейших цементных заводов страны находится в госсобственности. Белорусский цементный завод расположен в Костюковичском районе, Кричевцементношифер — в Кричевском, Красносельскстройматериалы — в Волковысском. Предприятия выступают валообразующими предприятиями и главными нанимателями на своих территориях. Как напоминаетbanki24.by, вся тройка крупнейших цементных заводов страны находится в госсобственности. Белорусский цементный завод расположен в Костюковичском районе, Кричевцементношифер — в Кричевском, Красносельскстройматериалы — в Волковысском. Предприятия выступают валообразующими предприятиями и главными нанимателями на своих территориях.





В предыдущие годы цементным заводам была оказывалась многомиллионная господдержка. Только в 2015—2018 гг. Минфин как гарант по китайским кредитам заплатил более 500 млн USD в эквиваленте. Чтобы получить с цементных заводов деньги по исполненным гарантиям Минфина, в 2018 году был принят указ № 226 «Об открытии специальных счетов».





Ранее такие документы принимались для проведения расчетов проблемных предприятий сельского хозяйства. В 2019 году цементников поддержали примерно на 1 млрд USD. На 2021 год цементным заводам предоставили особые цены на газ, сниженные относительно стандартных для промышленных потребителей.





По отчету за 2020 год на Белорусском цементном заводе трудились 2354 человека. Для сравнения: в 2014 году среднесписочная численность персонала на заводе составила 2764 человека. Согласно открытым данным костюковичское предприятие не выходит на чистую прибыль с 2014 года. К 1 января 2021 года непокрытый убыток компании составил 202,3 млн BYN. Из-за огромного непокрытого убытка собственный капитал завода меньше уставного фонда — 180,3 против 212,7 млн BYN.





На начало 2021 года краткосрочные активы Белорусского цементного завода были ниже краткосрочных обязательств — 158,6 против 213,9 млн BYN. Кроме того, предприятие имело гигантские долгосрочные долги — 915,9 млн BYN.





Аудиторы отчета ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2020 год отметили, что способность компании «исполнять свои обязательства в срок, восстановление платежеспособности будет зависеть от государственной поддержки». Власти пытались продать цементный завод в Красносельском еще с середины 2000-х гг. Тогда главным претендентом на белорусский актив называли ирландский концерн CRH. Однако чиновники и потенциальные инвесторы не пришли к взаимному пониманию условий сделки.





С 2017-го по 2019 год цементники несли убытки от реализации продукции. За 2020 год прибыль от реализации достигла 10,8 млн BYN при выручке 290,8 млн BYN. Из этого следует, что рентабельность продаж составила менее 4%. Красносельскстройматериалы с 2015 года показывают чистые убытки. Непокрытый убыток на 1 янв я 2021-го достиг 313,4 млн BYN.





С 2013-го по 2020 год среднесписочная численность персонала на красносельском заводе сократилась с 4242 до 2326 человек.





Краткосрочные активы цементников (98,1 млн BYN) к началу 2021 года были вдвое ниже краткосрочных обязательств (195,9 млн BYN). На 1 января 2021 года долгосрочные долги Красносельскстройматериалов достигли 813,5 млн BYN. Годом ранее они были существенно меньше — 596,2 млн BYN.





На Кричевцементношифере численность персонала снизилась с 3479 человек в 2014 году до 2090 единиц по итогам 2020-го. По открытой отчетности предприятие не имеет чистой прибыли с 2013 года. На 1 января 2021 года непокрытый убыток кричевского завода достиг 363,5 млн BYN. Из-за такого большого убытка уставный фонд компании почти вдвое выше собственного капитала — 299 против 158,7 млн BYN.





Краткосрочные активы Кричевцементношифера заметно ниже краткосрочных обязательств — 113,5 против 253,1 млн BYN. К началу 2021 года долгосрочные долги завода составили 1,406 млрд BYN (годом ранее были равны 982,4 млн BYN). В целом, предприятия цементной отрасли к началу 2021 года находились в сложном финансовом положении. Заводы не вышли на чистую прибыль, имеют огромные долги, требуют докапитализации, сокращается численность персонала.







