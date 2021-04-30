











"Ваша основная задача – вернуться в Высшую лигу! И еще – привлечь зрителей на стадион. Как только болельщики поверят в свою команду, они пойдут на футбол, фанаты будут ездить за вами. Необходимо вернуть интерес к бобруйскому футболу. И я уверен – вы это сделаете! Стремление, желание, уверенность – у вас все для этого есть", - заявил Студнев на встрече с руководством и игроками команды. Слова руководителя города приводятся на сайте Бобруйского горисполкома.





Он напомнил, что основанный в 1976 году футбольный клуб "Белшина" имеет многолетние традиции. Он неоднократно становился призером и чемпионом Республики Беларусь, обладателем Кубка Беларуси.





В сезоне-2021 перед ФК "Белшина" стоит задача вернуться в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.