Непреднамеренно: Польша признала нарушение воздушной границы с Беларусью

"29 апреля ночью при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Польши в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и недолгим", - говорится в сообщении на странице командования в "Твиттере".





Как сообщили ранее в Минобороны Беларуси, 29 апреля в 2.02 в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной было зафиксировано второе в течение последнего месяца нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.

По информации Минобороны, вертолет Ми-24 в 2 ч 03 мин покинул пределы Беларуси в районе населенного пункта Теребунь. Судно сопровождалось средствами ПВО.



