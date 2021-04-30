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Непреднамеренно: Польша признала нарушение воздушной границы с Беларусью

30.04.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Воздушное судно польской армии нарушило границу с Беларусью непреднамеренно, заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"29 апреля ночью при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Польши в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и недолгим", - говорится в сообщении на странице командования в "Твиттере".

Как сообщили ранее в Минобороны Беларуси, 29 апреля в 2.02 в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной было зафиксировано второе в течение последнего месяца нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.
 
По информации Минобороны, вертолет Ми-24 в 2 ч 03 мин покинул пределы Беларуси в районе населенного пункта Теребунь. Судно сопровождалось средствами ПВО.
 
 
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Воздушное судно польской армии нарушило границу с Беларусью непреднамеренно, заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
 
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