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“Ого, это я?!”: кто стал 9-м фигурантом дела о “покушении на Лукашенко”

30.04.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня стало известно о 9-м фигуранте дела о “покушении на Лукашенко”. Им стал некто Виталий Макаренко. Судя по публикациям в государственных СМИ, запрос о его экстрадиции вскоре будет отправлен в Украину.

“Ого, это я?!”: кто стал 9-м фигурантом дела о “покушении на Лукашенко”
Виталий Макаренко и сообщение в госСМИ / Еврорадио

До того было известно о восьми фигурантах дела. Четверо из них: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусёв, Ольга Голубович — задержаны и находятся в СИЗО КГБ. Ещё четверо: Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар — за границей. Виталий Макаренко упоминается впервые.

Человек с таким именем и фамилией состоит в Партии БНФ, которую возглавляет Костусёв. Раньше он руководил могилёвской областной организацией партии. Кстати, Костусёв тоже из Могилёвской области и даже задержан был на родине в Шклове.

17 апреля на своей странице в фейсбуке Макаренко поздравил Костусёва с днем рождения и высказался об уголовном деле, фигурантом которого вскоре окажется сам:

— Очень жаль, что Костусёв вынужден встречать день рождения в тюрьме, куда он заточён по абсурдному обвинению.

Несколько лет назад Виталий Макаренко переехал в Украину. Зампред Партии БНФ Алексей Янукевич говорит, что Макаренко остаётся членом Сейма БНФ, но в последнее время объективно не имел возможности заниматься партийными делами.

— Теперь он руководителем не является — с того момента, как уехал в Украину. Думаю, уже несколько лет. Но я даже не знаю, переехал ли он туда насовсем и бывал ли в Беларуси, — говорит Алексей Янукевич. — Почему им могли заинтересоваться силовики? Абсолютно не представляю.

— С чего вы взяли, что я прохожу по делу? — удивляется Виталий Макаренко, когда Еврорадио связывается с ним.

— Ого, это я! — продолжает собеседник, когда мы показываем ему утренние новости. От более развёрнутого комментария предположительный фигурант дела “о захвате власти” пока отказался.

— Сейчас немного не до этого. Я подаю на беженство, занят, — заключил Макаренко.

Теоретически возможно, что фигурантом дела стал какой-то другой Виталий Макаренко. У Еврорадио пока что не получилось уточнить в силовых структурах, идёт ли действительно речь об члене Партии БНФ.
 
 
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Сегодня стало известно о 9-м фигуранте дела о “покушении на Лукашенко”. Им стал некто Виталий Макаренко. Судя по публикациям в государственных СМИ, запрос о его...
 
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