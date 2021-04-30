“Ого, это я?!”: кто стал 9-м фигурантом дела о “покушении на Лукашенко”





До того было известно о восьми фигурантах дела. Четверо из них: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусёв, Ольга Голубович — задержаны и находятся в СИЗО КГБ. Ещё четверо: Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар — за границей. Виталий Макаренко упоминается впервые.





Человек с таким именем и фамилией состоит в Партии БНФ, которую возглавляет Костусёв. Раньше он руководил могилёвской областной организацией партии. Кстати, Костусёв тоже из Могилёвской области и даже задержан был на родине в Шклове.





17 апреля на своей странице в фейсбуке Макаренко поздравил Костусёва с днем рождения и высказался об уголовном деле, фигурантом которого вскоре окажется сам:





— Очень жаль, что Костусёв вынужден встречать день рождения в тюрьме, куда он заточён по абсурдному обвинению.





Несколько лет назад Виталий Макаренко переехал в Украину. Зампред Партии БНФ Алексей Янукевич говорит, что Макаренко остаётся членом Сейма БНФ, но в последнее время объективно не имел возможности заниматься партийными делами.





— Теперь он руководителем не является — с того момента, как уехал в Украину. Думаю, уже несколько лет. Но я даже не знаю, переехал ли он туда насовсем и бывал ли в Беларуси, — говорит Алексей Янукевич. — Почему им могли заинтересоваться силовики? Абсолютно не представляю.





Еврорадио связывается с ним. — С чего вы взяли, что я прохожу по делу? — удивляется Виталий Макаренко, когдасвязывается с ним.





— Ого, это я! — продолжает собеседник, когда мы показываем ему утренние новости. От более развёрнутого комментария предположительный фигурант дела “о захвате власти” пока отказался.





— Сейчас немного не до этого. Я подаю на беженство, занят, — заключил Макаренко.





Теоретически возможно, что фигурантом дела стал какой-то другой Виталий Макаренко. У Еврорадио пока что не получилось уточнить в силовых структурах, идёт ли действительно речь об члене Партии БНФ.