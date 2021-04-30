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Межправсовет ЕАЭС принял новые направления развития Союза

30.04.2021 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Казани, 29-30 апреля, состоялось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, государств-наблюдателей при ЕАЭС – Молдовы, Узбекистана и Кубы. По результатам встречи в мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Казань – Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан, в ходе которого официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина рассказала об особенностях прошедшего межправсовета и принятых решениях.

По мнению участников заседания, знаменательным событием встречи стало подписание меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации меморандума.   

"В рамках данного меморандума предполагается сотрудничество в таких актуальных для нас сферах, как торговая политика, торговое и техническое регулирование, защита прав потребителей, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, транспорт, энергетика", - отметила Малкина.

Об электронной торговле

Электронная торговля стала одной из ключевых экономических тем, которая обсуждалась на межправсовете. Главы правительств отметили, что производители Союза и добросовестные импортеры зачастую оказываются в неравных конкурентных условиях с иностранными интернет-площадками. В качестве предложения прозвучало мнение о том, что необходимо принимать согласованные, а главное скоординированные действия для сохранения конкурентоспособности национальных игроков.   

"Комиссия в этом контексте совместно с правительствами государств-членов Союза прорабатывает вопросы поэтапного сближения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, который приобретается физическими лицами в рамках международной интернет-торговли. И в рамках этого движения комиссия нацелена на синхронизацию порогов беспошлинного ввоза товаров как в торговом, так и неторговом обороте", - рассказала официальный представитель ЕЭК.

По мнению экспертов, это сложный вопрос, который требует детальной проработки как на уровне национальных правительств, так и в общей системе ЕАЭС. Интернет-торговля во всем мире становится все более популярной. А потому задача по защите внутреннего рынка ЕАЭС и производителей приобретает стратегическое значение. Для решения общей задачи требуется взвешенное, скоординированное решение. И, похоже, первый шаг участники заседания уже сделали.

"Предполагается для дальнейшего движения по данному вопросу реализовать пилотные проекты, в рамках которых будут апробированы институт-операторы электронной торговли. Основной задачей станет в рамках этого проекта - упростить взаимодействие физических лиц покупателей товаров электронной торговли с органами стран Союза по принципу одного окна", - рассказала Малкина.

Итогом пилотных проектов, как отметила спикер, должны стать рабочие решения по развитию электронной торговли.

О развитии космоса

Впрочем, государства-члены видят потенциал развития ЕАЭС не только в торговле, но и в диверсификации космической отрасли. В частности, участники встречи рассмотрели реализацию межгосударственной программы "Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг. Реализация программы рассчитана на 2021-2025 годы.

"Сейчас страны ЕАЭС реализуют определенные совместные действия, которые позволят использовать преимущества единого экономического пространства, объединить научные, маркетинговые исследования и возможности наших стран. Привлечь к участию абсолютно всех государств-членов. Я имею ввиду Армению и Кыргызстан. Сегодня, естественно, что драйверами в этом вопросе являются Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь", - отметила Малкина.

Программа пройдет в три этапа. Первый предполагает объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, созданных на основе национальных космических программ государств Союза. Второй этап, как отметила официальный представитель ЕЭК, будет предусматривать создание единого информационного портала, банка данных по материалам космической съемки с объединением спутниковых ресурсов стран ЕАЭС. Третий - завершающий этап данной программы - позволит создать перспективную совместную космическую систему дистанционного зондирования Земли.

О продовольственной безопасности

На межправсовете ЕАЭС также обсудили вопросы продовольственной безопасности. В частности, речь шла о скоординированных мерах по пресечению заноса и распространения на территории Союза трех опасных заболеваний растений – это коричневая морщинистость плодов томата, мозаика пепино и пятнистого увядания томатов.

Главы правительств сошлись во мнении, что необходимо принимать совместные меры, связанные с осуществлением контроля за наличием этих вирусов в семенах, рассаде и плодах, для того чтобы предотвратить их дальнейшее распространение среди производителей.

"Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко предложил подумать всем государствам-членам и комиссии в том числе, о возможной необходимости проработки соглашения о фитосанитарной, санитарной и биологической безопасности на территории Союза", - отметила спикер.

В связи с этим межправсовет поручил комиссии и странам проработать порядок согласованного оперативного реагирования на выявление новых вредных организмов, которые отсутствуют в едином перечне карантинных объектов ЕАЭС.

"В частности речь шла о том, чтобы дополнить этот перечь указанными вирусами", - отметила Малкина.  

Полностью онлайн-пресс-конференцию смотрите на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Главы правительств ЕАЭС приняли решение развивать космическую отрасль, электронную торговлю, усилить меры по защите сельскохозяйственных культур от инвазивных...
 
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