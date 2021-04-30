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Мингорсуд оставил в силе приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну
Источник материала: Навiны
Минский городской суд 30 апреля не удовлетворил апелляционную жалобу Левона Халатряна — волонтера штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико — и оставил в силе приговор суда Фрунзенского района Минска.
Как
По данным правозащитников, Халатряна задержали 11 августа 2020 года и избили в здании ГУБОПиК, требуя предоставить пароль от телефона. Несмотря на требования активиста, медицинское освидетельствование ему провели только через две недели после задержания.
Волонтера обвинили по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), однако в декабре обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
Согласно обвинению, Халатрян принял активное участие в групповых действиях, повлекших грубое нарушение общественного порядка, в ночь на 10 августа в Минске: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги, препятствовал движению транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши.
Халатрян вину не признал и на суде утверждал, что никаких противоправных действий не совершал, а 11 августа его грубо задержали сотрудники ГУБОПиК. Он сообщил, что 9 августа проснулся, пошел голосовать, после поехал в штаб Бабарико и в митингах участия не принимал. Волонтер считает, что обвинение связано с его активностью в инициативной группе Бабарико.
Халатрян женат, у него маленький сын.
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Минский городской суд 30 апреля не удовлетворил апелляционную жалобу Левона Халатряна — волонтера штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико — и оставил...
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