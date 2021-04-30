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Мингорсуд оставил в силе приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну

30.04.2021 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский городской суд 30 апреля не удовлетворил апелляционную жалобу Левона Халатряна — волонтера штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико — и оставил в силе приговор суда Фрунзенского района Минска.

 

Мингорсуд оставил в силе приговор волонтеру штаба Бабарико Левону Халатряну
Левон Халатрян и его адвокат в суде. Фото: ПЦ Вясна.

 

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 19 февраля 34-летний Халатрян был приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Дело рассматривала судья Юлия Близнюк, гособвинителем выступал старший помощник прокурора Павел Попков.

По данным правозащитников, Халатряна задержали 11 августа 2020 года и избили в здании ГУБОПиК, требуя предоставить пароль от телефона. Несмотря на требования активиста, медицинское освидетельствование ему провели только через две недели после задержания.

Волонтера обвинили по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), однако в декабре обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

Согласно обвинению, Халатрян принял активное участие в групповых действиях, повлекших грубое нарушение общественного порядка, в ночь на 10 августа в Минске: публично призывал людей к таким действиям через интернет, перекрывал дороги, препятствовал движению транспорта, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши.

Халатрян вину не признал и на суде утверждал, что никаких противоправных действий не совершал, а 11 августа его грубо задержали сотрудники ГУБОПиК. Он сообщил, что 9 августа проснулся, пошел голосовать, после поехал в штаб Бабарико и в митингах участия не принимал. Волонтер считает, что обвинение связано с его активностью в инициативной группе Бабарико.

Халатрян женат, у него маленький сын.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд 30 апреля не удовлетворил апелляционную жалобу Левона Халатряна — волонтера штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико — и оставил...
 
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