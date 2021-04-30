Польша признала нарушение воздушного пространства Беларуси и заявила о его непреднамеренности

Вооруженные силы Польши подтвердили факт нарушения воздушной границы с Беларусью. Об инциденте оперативное командование ВС сообщило в «Твиттере».



Фото: twitter.com/starcom68.

По информации польского военного ведомства, нарушение госграницы с Беларусью в воздушном пространстве произошло ночью 29 апреля «при выполнении стандартных патрульных задач».

«Инцидент не имел характера преднамеренных действий, был случайным и недолгим», — говорится в сообщении.

30 апреля Министерство обороны Беларуси заявило о нарушении воздушного пространства со стороны Польши. Как сообщила пресс-служба Минобороны, факт нарушения был зафиксирован 29 апреля в 02:02 в районе населенного пункта Козловичи. В 2 ч 3 мин вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию страны в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО, отметили в министерстве.

Это уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы, добавили в ведомстве.

В связи с инцидентом в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Минске. «Ему была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, польскому военному дипломату было указано на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения воздушной границы Беларуси 12 апреля.

Ранее пресс-служба Минобороны заявляла, что в тот день в 20:45 было зафиксировано нарушение воздушной границы со стороны Польши «неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию». 13 апреля в министерство вызвали польского атташе и заявляли о необходимости проведения разбирательства.

В ответ оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о нарушении воздушного пространства Беларуси и заявило, что в вечерние часы 12 апреля военные самолеты не совершали полеты вблизи границы между двумя странами.