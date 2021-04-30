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Левые и профсоюзы потребовали освобождения председателя партии «Зеленые» Дмитрия Кучука

30.04.2021 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские левые политические партии, а также независимые профсоюзы выразили решительный протест в связи с арестом на 15 суток председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука.

 

Левые и профсоюзы потребовали освобождения председателя партии «Зеленые» Дмитрия Кучука
Дмитрий Кучук. Фото: БелаПАН.

 

Как сообщает БелаПАН, заявление подписали руководители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

Подписанты заявили, что «арест и приговор Дмитрию Кучуку являются политически мотивированными и не основываются на здравом смысле».

«Арест и приговор Дмитрию Кучуку — это продолжение цепочки правового нигилизма, который стал основой для удержания власти представителями действующего политического режима. Все это не способствует выходу из политического кризиса, в который вошла Беларусь после президентских выборов 9 августа 2020 года, а также формированию положительного имиджа страны и подрывает ее авторитет на международной арене», — подчеркнули авторы заявления.

Представители левых партий и профсоюзов потребовали немедленного освобождения Кучука и всех других арестованных по политическим мотивам граждан, призвали прекратить политический террор и вернуться в правовое русло.

Кучук был арестован 27 апреля на 15 суток решением суда Фрунзенского района Минска за призывы к участию в несанкционированном мероприятии. Политик вину не признал. Он был одним из заявителей не разрешенного Мингорисполкомом «Чернобыльского шляха» 26 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские левые политические партии, а также независимые профсоюзы выразили решительный протест в связи с арестом на 15 суток председа
 
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