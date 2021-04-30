В Ставропольском крае в ДТП погибли шестеро детей

Источник материала: Tut.by

Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае (Россия), где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

«Сегодня на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», — сказал собеседник агентства.

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что автобус перевозил группу детей из Волгограда.

«Уточняется информация: по предварительной версии, грузовой автомобиль, выполняя маневр на дороге, опрокинулся и придавил микроавтобус, который осуществлял групповую перевозку детей из Волгограда в Черкесск», — сказал собеседник.

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