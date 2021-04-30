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В Гомеле осветительная опора вдруг переломилась - и упала на проезжавший МАЗ
Источник материала: Tut.by
В Гомеле осветительная опора упала на проезжавший МАЗ,
ДТП произошло днем 30 апреля на улице Хмельницкого в районе Бакунинского рынка. По словам очевидцев, столб неожиданно переломился пополам — и рухнул на грузовик.
К счастью, никто не пострадал.
Троллейбусы в ближайшее время не поедут — порвана троллейбусная линия.
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По словам очевидцев, столб неожиданно переломился пополам.
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