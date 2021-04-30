В Гомеле осветительная опора вдруг переломилась - и упала на проезжавший МАЗ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле осветительная опора упала на проезжавший МАЗ, сообщает ЧП Гомель.





ДТП произошло днем 30 апреля на улице Хмельницкого в районе Бакунинского рынка. По словам очевидцев, столб неожиданно переломился пополам — и рухнул на грузовик.

К счастью, никто не пострадал.





Троллейбусы в ближайшее время не поедут — порвана троллейбусная линия.

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