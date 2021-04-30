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«Вы не дворовая команда». Мэр Бобруйска наказал футболистам «Белшины» вернуться в высшую лигу и вернуть зрителей на стадион

30.04.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ваша основная задача — вернуться в высшую лигу. И еще — привлечь зрителей на стадион», — сказал футболистам ФК «Белшина» председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. Он встретился с футболистами и руководством клуба перед началом нового футбольного сезона, сообщается на сайте горисполкома.


Фото: «Бабруйскае жыццё»

По мнению председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева, у ФК «Белшина» две основных задачи: вернуться в высшую лигу и вернуть зрителей на стадион.

— Ознакомился с составом — около 50% имеют опыт выступлений в высшей лиге. Чего вам не хватает? Терпения? Есть. Умения? Есть. Профессионализма? Есть. Базы? Есть. Нужен результат вашей игры! Футбольное поле — ваше рабочее место. Вы не дворовая команда. И главный тренер ваш — профессионал в своем деле и человек для «Белшины» не новый, — сказал Студнев.

По его мнению, болельщики вернутся на стадион, когда поверят в свою команду.

Генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков добавил, что предприятию, которое оказывает финансовую поддержку клубу, «нужна немного другая реклама в Беларуси», так как в приоритете «Белшины» — внутренний рынок.

Главный тренер ФК «Белшина» Виталий Павлов сказал, что сейчас для команды главное — стабилизировать состав. И добавил, что для футболистов «каждая игра будет, как последняя».

 
 
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«Сейчас для нас главное - стабилизировать состав», - сказал генеральный директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков.
 
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