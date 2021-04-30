Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 1 мая: до +16°C и небольшие дожди Утром температура - от +5°C по северу до +10°C по юго-востоку.

1 мая погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных, а днем в юго-западных районах скажется влияние влажных воздушных масс с Западной Европы.Итак, в субботу переменная облачность. Ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Под утро слабый туман. Влажность до 70%. Ветер неустойчивый умеренный.Утром температура - от +5°C по северу до +10°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4°C прохладнее.В середине дня воздух прогреется от +10°C по Витебской области до +16°C по Гомельской.К вечеру температура немного понизится +9…+12°C.В воскресенье погода вновь поменяется. Ее испортит очередной активный циклон, двигаясь с юго-запада Европы через Беларусь. Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Днем по юго-западу страны, грозы, сильные дожди. Ветер восточный умеренный, днем порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -1°C по северу до +10°C по югу, днем +9…+15°C, в юго-восточных районах до +20°C. В понедельник ожидается более ненастная погода - сильные и продолжительные дожди. Во многих районах сильный порывистый ветер. Будьте осторожны и внимательны.