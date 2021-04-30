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Силовики задержали 26-летнюю учительницу музыки: Она переделала текст гимна в твиттере

30.04.2021 17:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики задержали 26-летнюю учительницу музыки: Она переделала текст гимна в твиттере
Фото из социальных сетей
Днем 28 апреля исчезла минчанка Анна Важник. Мать начала искать дочь — та оказалась на допросе у следователей.

Анне 26 лет. Она работает по распределению в одной из музыкальных школ Минска. Преподает классическую гитару, пишет стихи, участвует в музыкально-поэтических мероприятиях.

«Прямо в обед пропала связь с Анной, — рассказывает Наталья, мать девушки. — Я начала ее повсюду искать. Позвонила ей на работу — нет. Позвонила в милицию, говорю, пропала дочь. А потом мне позвонил следователь. Говорит: ваша дочь у нас. Статья 370».


По статье 370 УК (надругательство над государственными символами) наказать могут общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года.

Причиной задержания учительницы стал ее пост в твиттере. В нем Анна переделала пару строк государственного гимна. Пост довольно широко разошелся, друзья даже пошутили, что могут и задержать. Оказалось, сегодня такие шутки вовсе не шутки.

Тем временем минская милиция уже опубликовала видео, на котором кто-то разговаривает с Анной о ее поступке.

«Учительница музыки применила свои навыки не в том направлении. Девушка разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова.

Сотрудники Партизанского РУВД г. Минска задержали 26-летнюю минчанку. Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», — сообщает минская милиция.
 
Теги: Минск
 
 
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