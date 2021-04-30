Источник материала: UDF



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«Прямо в обед пропала связь с Анной, — рассказывает Наталья, мать девушки. — Я начала ее повсюду искать. Позвонила ей на работу — нет. Позвонила в милицию, говорю, пропала дочь. А потом мне позвонил следователь. Говорит: ваша дочь у нас. Статья 370».

«Учительница музыки применила свои навыки не в том направлении. Девушка разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова.



Сотрудники Партизанского РУВД г. Минска задержали 26-летнюю минчанку. Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», — сообщает минская милиция.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики задержали 26-летнюю учительницу музыки: Она переделала текст гимна в твиттере Причиной задержания учительницы стал ее пост в твиттере.