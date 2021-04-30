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Дело Шеремета: суд отпустил главного обвиняемого под домашний арест
Источник материала: Партизан
Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Соответсвующее решение принял Шевченсковский суд Киева.
Под стражей он находился с декабря 2019 года.
«Это маленькая победа, но пока не победа в большой войне, которая еще впереди. Просто сначала хочу поблагодарить моих адвокатов, мою семью, друзей, всех, кто поддерживал», — сказал Антоненко в суде.
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Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
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