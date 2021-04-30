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«Соцсеть для школьников» или топ-канал для продвижения? Узнали, нужен ли вашему бизнесу TikTok
30.04.2021 17:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
TikTok — темная лошадка среди каналов продвижения бизнеса. Одни пытаются разгадать алгоритмы площадки и заработать, другие — боятся подступиться. А вдруг «лягнет», да так, что мало не покажется? Мы решили провести опрос среди представителей белорусского бизнеса и узнать, как они относятся к «соцсети для школьников». Сколько стоит завести канал в TikTok, какую выгоду можно от него получить, с чего лучше начинать и как собрать миллион просмотров без рекламы — читайте в нашем материале.
«Не видим в нем смысла»
— Мы помогаем бизнесу в Беларуси привлекать инвестиции. Не видим смысла заводить аккаунт в TikTok, потому что работаем только с B2B-сегментом рынка, непосредственно с потребителями не пересекаемся.
Но мы проводили предварительный анализ бизнес-среды в нашей стране, чтобы составить топ белорусских брендов. В том числе смотрели на маркетинговые каналы и социальные сети, которые компании используют. В настоящий момент белорусский бизнес практически не представлен в TikTok. Есть буквально 10 компаний, которые активно пользуются этой площадкой уже несколько лет. И около 30 представителей бизнеса, которые только начинают осваивать TikTok. Но я думаю, что мировой тренд на увеличение популярности этой соцсети как канала для продвижения бизнеса скоро придет и в Беларусь.
«Больше не рискуем»
— Мы работаем на стыке финансов и ИТ. Про TikTok много слышали, тема сейчас очень популярна, многие стартапы и компании хотят зайти на эту площадку. Но для себя не видим там развития и пользы.
Возможно, когда будет больше успешных кейсов, которые мы сможем изучить и перенять лучшие практики, тогда задумаемся над своим каналом в TikTok.
В прошлом году пробовали продвигать свой бизнес в Instagram, но не получили того эффекта, которого ожидали. Поэтому больше не рискуем. Пользуемся только сайтом и ведем активные продажи.
«Присматриваемся, но аккаунт заводить не спешим»
— Мы пришли к выводу, что растить клиента нужно с малых лет. Предпринимателями сейчас становятся уже в 18. И чтобы бизнесмен пришел в МТБанк за обслуживанием, уже в 15 он должен быть в курсе, что такой банк существует.
Пока свой аккаунт заводить не спешим. В данный момент точечно продвигаем наши продукты через рекламные коллаборации с блогерами. Смотрим, наблюдаем, отклик есть. В любом случае любая активность в социальных сетях — это укрепление имиджа и бренда для аудитории.
«Не понимаем, как извлечь выгоду для бизнеса»
— Мы занимаемся поставками из России и фруктовой торговлей по всему миру. Пока не видим себя в TikTok.
Не понимаем, какую выгоду можем извлечь для бизнеса. Но полгода назад мы не видели себя и в Instagram. А потом попробовали — и это сработало. Может, и на TikTok выйдем со временем.
«TikTok — подготовительная площадка»
— Наша целевая аудитория — это владельцы бизнеса, топы HR, HRD, HRM. TikTok — не их площадка.
Поэтому мы не пользуемся этой социальной сетью для продвижения своего бизнеса. Мы видим TikTok как канал для наших будущих клиентов. Мы сможем использовать эту соцсеть в качестве подготовительной площадки для тех, кто мечтает стать владельцем бизнеса. Будем расти дальше и присматриваться.
«Никто не относится к TikTok серьезно»
— Я пока не встречал бизнесменов, которые используют TikTok как площадку для своих продуктов и услуг. Никто не относится к ней серьезно, потому что аудитория молодежная.
Но я бы рекомендовал всем представителям бизнеса завести страничку в TikTok. Рассказываю лайфхак, как это сделать с «минимальной кровью»: просто постить сторис из Instagram. Я сделал именно так. И у меня больше тысячи подписчиков только на старых видео.
Примерно по такому же принципу начал развивать свою
«Подписчики сами „заваливают“ нас контентом»
— Мы всегда следуем трендам, поэтому и решили завести канал в TikTok. Плюс ко всему накопилось огромное количество роликов из походов по заведениям и личной жизни, которыми хотелось поделиться. Опасений и рисков не было, мне нечего продавать и цели собрать миллионную аудиторию мы не ставили. Просто хотели понять эту соцсеть, разобраться, как работают алгоритмы ранжирования видео и вывода их в тренды.
В канал я вложил 0 ресурсов. Мы не проводили анализ конкурентов, не изучали рынок. Просто постили видео, которые накопились на телефоне. Сначала еду, потом — людей. Пополняем архивы интересными сторис из Instagram. Все идеи генерируем сами, запускаем челленджи, и подписчики заваливают нас контентом.
Я трачу на TikTok не больше 20 минут в день. Это время уходит на сбор, анализ и монтаж видеоконтента. До сих пор монтируем ролики сами, музыку под видео подбираем исходя из трендов. Периодичности выпуска нет — действуем по наитию и стараемся загружать видео, которые хочется лайкнуть и поделиться. Лучше всего на аудиторию «заходят» еда, необычные ролики из жизни без смысловой нагрузки, приколы и прочий лайфстайл-контент. Статистику прилагаем.
Я еще не до конца изучил TikTok, но хочу сказать, что даже самый крупный аккаунт не может гарантировать эффективность рекламы. Алгоритмы вывода в тренды — до сих пор для меня загадка. И если сильно долго заморачиватся с монтажом, смыслом, то может вообще ничего не получиться. В тренды «залетают», как правило, самые глупые и бессмысленные видео, а еще рецепты, красивые девушки, необычные гаджеты и, конечно же, котики.
Не надо делать ставки на успех — аудитории угодить очень сложно, ищите свой контент и снимайте в одном направлении.
Также до конца мне не понятна эффективность рекламы в TikTok: нужна ли она там вообще?! Аудитория, которая тут сидит, вряд ли что-то покупает. Мне нечего продавать, поэтому в моем TikTok никогда не было и в ближайшее время не будет рекламы и коллабораций с брендами. Для нас эта площадка создает дополнительный трафик на основной канал с контентом — страницу в Instagram.
Мне кажется, крупным брендам стоит рассчитывать только на имиджевую рекламу в рамках TikTok, а не рассматривать эту площадку для повышения продаж.
«Стали лидерами в белорусском TikTok уже через полгода»
У больших брендов все устроено иначе: есть бюджеты на продвижение, но и цена ошибки выше. Мы поговорили с компанией OZ, которая не побоялась и одной из первых «взяла штурмом» эту неоднозначную площадку для продвижения. Сейчас у них больше 37 300 подписчиков в
— Одно из главных преимуществ TikTok — простота. Пользователи открывают это приложение, чтобы развлечься. А лозунг компании: OZ — приносит радость. Так что тут все совпало: и наша миссия, и наше желание быть в тренде, и стремление быть понятным и близким своим клиентам.
Корпоративный аккаунт в TikTok в компании появился в 2019 году, что стало для нас отчасти экспериментом. Не было твердой уверенности, что эта площадка — гарантированно эффективный инструмент общения с нашими покупателями, а контент сразу заинтересует пользователей приложения.
Конечно, запуская новый проект, мы провели анализ самого приложения и исследовали опыт других. Команда пополнилась увлеченными специалистами, готовыми экспериментировать с контентом, генерировать идеи, снимать и монтировать ролики.
«Как мы работаем с контентом»
Анализируем тренды, смотрим все, что сейчас популярно, берем на заметку концепции, которые нам нравятся, и генерируем новые, выбираем лучшие идеи и пишем сценарии. Наша задача — подарить положительные эмоции и легко рассказать о важном.
TikTok не требует идеальной картинки, главное — это оригинальная подача и настроение. В видео должны присутствовать юмор, креатив и дружелюбная атмосфера. Откровенная рекламность товара или услуги — это не про TikTok. Нужно нарабатывать свои «фишки», адаптировать тренды под свой стиль.
Самое главное: стоит относиться к TikTok как к серьезному проекту, со своей историей, а не создавать контент по остаточному принципу или адаптировать визуалы из основной рекламной кампании. Мы попали в рекомендации уже в первые месяцы, наши видео сохраняли, ролики набирали больше 100 000 просмотров и лайков. Уже через полгода корпоративный аккаунт OZ стал лидером в белорусском TikTok.
Наибольший интерес у аудитории нашего канала вызывают подборки книг (+ 75К просмотров, + 6000 лайков) и комиксов (44,6К просмотров, + 5800 лайков). Также популярны ироничные ролики, например, про игнорирование покупателями продавцов-консультантов (67,7К, +5600 лайков) или про ситуацию, когда планируешь купить только ручку, а выходишь из магазина с наполненными пакетами (45,9К просмотров, + 4300 лайков).
«Почему бизнес в Беларуси игнорирует TikTok»
Мы думаем, что ряд брендов до сих пор не может избавиться от стереотипа, что TikTok — это социальная сеть для подростков. Компании просто не замечают ее роста и развития за 2020−2021 годы. Кто-то не может посчитать прямую конверсию, прибыль от канала и предпочитает тратить человеческие и денежные ресурсы на другие социальные сети.
Рынок подходящих специалистов для создания контента в TikTok также еще на стадии формирования, это и затрудняет старт таких проектов для некоторых компаний. Или аккаунты начинают вестись на любительском уровне, без качественной подготовки, поэтому не получают должного отклика — и быстро затухают. Но такая ситуация не означает, что компании не пересмотрят свое отношение к TikTok в ближайшее время.
«Танцевать не обязательно: что делать бизнесу в TikTok»
Почему все же бизнесу стоит серьезнее относиться к молодой аудитории, с чего начинать знакомство с TikTok и как получить 1 миллион просмотров без рекламы? На эти вопросы нам ответил директор digital-агентства
— Почему TikTok сейчас интересен? Аудитория этой соцсети (в т.ч. русскоязычная)
При этом большая часть аудитории сегодня — взрослая. Стереотип «там одни подростки» уже давно неактуален. Например, есть
30% молодых людей уже называют TikTok своей любимой соцсетью. Многие говорят о том, что сейчас TikTok — это Instagram в 2014 году в плане множества открытых ниш, небольшой конкуренции и возможности только за счет контента получить более 15 000 подписчиков за неделю. Поэтому сейчас можно привлечь новую аудиторию без огромных рекламных бюджетов.
С чего начать бренду в TikTok и как получить 1 000 000 просмотров без рекламы
На примере нашего клиента — автошколы «Азбука Вождения» — мы расскажем алгоритм работы и развеем пару мифов.
Главное опасение заказчиков — «в TikTok обязательно странно танцевать и дурачиться, а у нас не такой бизнес и вообще не ясно, кто согласится это делать».
Правда в том, что форматов множество, легко подобрать то, что подойдет больше всего именно вам.
Смотрели много аккаунтов, пробовали что-то для себя снимать, читали, смотрели вебинары про топовые форматы и т.д. В общем, использовали разные способы генерации сценариев.
Что в итоге нам и клиенту это дало:
7 важных рекомендаций для брендов в TikTok:
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TikTok - темная лошадка среди каналов продвижения бизнеса. Одни пытаются разгадать алгоритмы площадки и заработать, другие - боятся подступиться. А вдруг «лягнет», да...
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