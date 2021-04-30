«Соцсеть для школьников» или топ-канал для продвижения? Узнали, нужен ли вашему бизнесу TikTok

Источник материала: ProBusiness

TikTok — темная лошадка среди каналов продвижения бизнеса. Одни пытаются разгадать алгоритмы площадки и заработать, другие — боятся подступиться. А вдруг «лягнет», да так, что мало не покажется? Мы решили провести опрос среди представителей белорусского бизнеса и узнать, как они относятся к «соцсети для школьников». Сколько стоит завести канал в TikTok, какую выгоду можно от него получить, с чего лучше начинать и как собрать миллион просмотров без рекламы — читайте в нашем материале.

«Не видим в нем смысла»

— Мы помогаем бизнесу в Беларуси привлекать инвестиции. Не видим смысла заводить аккаунт в TikTok, потому что работаем только с B2B-сегментом рынка, непосредственно с потребителями не пересекаемся.

Александр Маковецкий

Директор по развитию компании «Finup24»

Но мы проводили предварительный анализ бизнес-среды в нашей стране, чтобы составить топ белорусских брендов. В том числе смотрели на маркетинговые каналы и социальные сети, которые компании используют. В настоящий момент белорусский бизнес практически не представлен в TikTok. Есть буквально 10 компаний, которые активно пользуются этой площадкой уже несколько лет. И около 30 представителей бизнеса, которые только начинают осваивать TikTok. Но я думаю, что мировой тренд на увеличение популярности этой соцсети как канала для продвижения бизнеса скоро придет и в Беларусь.

«Больше не рискуем»

— Мы работаем на стыке финансов и ИТ. Про TikTok много слышали, тема сейчас очень популярна, многие стартапы и компании хотят зайти на эту площадку. Но для себя не видим там развития и пользы.

Константин Кирченко

Руководитель проектов Business Intelligence компании «Открытый партнер»

Возможно, когда будет больше успешных кейсов, которые мы сможем изучить и перенять лучшие практики, тогда задумаемся над своим каналом в TikTok.

В прошлом году пробовали продвигать свой бизнес в Instagram, но не получили того эффекта, которого ожидали. Поэтому больше не рискуем. Пользуемся только сайтом и ведем активные продажи.

«Присматриваемся, но аккаунт заводить не спешим»

— Мы пришли к выводу, что растить клиента нужно с малых лет. Предпринимателями сейчас становятся уже в 18. И чтобы бизнесмен пришел в МТБанк за обслуживанием, уже в 15 он должен быть в курсе, что такой банк существует.

Ирина Русанова

Заместитель начальника управления маркетинга по корпоративному бизнесу МТБанк

Пока свой аккаунт заводить не спешим. В данный момент точечно продвигаем наши продукты через рекламные коллаборации с блогерами. Смотрим, наблюдаем, отклик есть. В любом случае любая активность в социальных сетях — это укрепление имиджа и бренда для аудитории.



Фото: unsplash.com

«Не понимаем, как извлечь выгоду для бизнеса»

— Мы занимаемся поставками из России и фруктовой торговлей по всему миру. Пока не видим себя в TikTok.

Евгения Сеимова

Руководитель отдела развития компании «Точные поставки»

Не понимаем, какую выгоду можем извлечь для бизнеса. Но полгода назад мы не видели себя и в Instagram. А потом попробовали — и это сработало. Может, и на TikTok выйдем со временем.

«TikTok — подготовительная площадка»

— Наша целевая аудитория — это владельцы бизнеса, топы HR, HRD, HRM. TikTok — не их площадка.

Диана Тельная

Соучредитель Центра развития ALIASGROUP

Поэтому мы не пользуемся этой социальной сетью для продвижения своего бизнеса. Мы видим TikTok как канал для наших будущих клиентов. Мы сможем использовать эту соцсеть в качестве подготовительной площадки для тех, кто мечтает стать владельцем бизнеса. Будем расти дальше и присматриваться.



Фото: unsplash.com

«Никто не относится к TikTok серьезно»

— Я пока не встречал бизнесменов, которые используют TikTok как площадку для своих продуктов и услуг. Никто не относится к ней серьезно, потому что аудитория молодежная.

Александр Скрипченко

Предприниматель, YouTube-блогер

Но я бы рекомендовал всем представителям бизнеса завести страничку в TikTok. Рассказываю лайфхак, как это сделать с «минимальной кровью»: просто постить сторис из Instagram. Я сделал именно так. И у меня больше тысячи подписчиков только на старых видео.

Примерно по такому же принципу начал развивать свою страницу в TikTok известный фудхантер Павел Крамарь — «Кокобай». Без привлечения дополнительной помощи, просто выкладывая свои ролики из Instagram, он смог собрать 70 000+ подписчиков.

«Подписчики сами „заваливают“ нас контентом»

— Мы всегда следуем трендам, поэтому и решили завести канал в TikTok. Плюс ко всему накопилось огромное количество роликов из походов по заведениям и личной жизни, которыми хотелось поделиться. Опасений и рисков не было, мне нечего продавать и цели собрать миллионную аудиторию мы не ставили. Просто хотели понять эту соцсеть, разобраться, как работают алгоритмы ранжирования видео и вывода их в тренды.

Павел Крамарь

​​​​​Фудхантер и блогер

В канал я вложил 0 ресурсов. Мы не проводили анализ конкурентов, не изучали рынок. Просто постили видео, которые накопились на телефоне. Сначала еду, потом — людей. Пополняем архивы интересными сторис из Instagram. Все идеи генерируем сами, запускаем челленджи, и подписчики заваливают нас контентом.

Я трачу на TikTok не больше 20 минут в день. Это время уходит на сбор, анализ и монтаж видеоконтента. До сих пор монтируем ролики сами, музыку под видео подбираем исходя из трендов. Периодичности выпуска нет — действуем по наитию и стараемся загружать видео, которые хочется лайкнуть и поделиться. Лучше всего на аудиторию «заходят» еда, необычные ролики из жизни без смысловой нагрузки, приколы и прочий лайфстайл-контент. Статистику прилагаем.



Статистика просмотров видео

Я еще не до конца изучил TikTok, но хочу сказать, что даже самый крупный аккаунт не может гарантировать эффективность рекламы. Алгоритмы вывода в тренды — до сих пор для меня загадка. И если сильно долго заморачиватся с монтажом, смыслом, то может вообще ничего не получиться. В тренды «залетают», как правило, самые глупые и бессмысленные видео, а еще рецепты, красивые девушки, необычные гаджеты и, конечно же, котики.

Не надо делать ставки на успех — аудитории угодить очень сложно, ищите свой контент и снимайте в одном направлении.

Также до конца мне не понятна эффективность рекламы в TikTok: нужна ли она там вообще?! Аудитория, которая тут сидит, вряд ли что-то покупает. Мне нечего продавать, поэтому в моем TikTok никогда не было и в ближайшее время не будет рекламы и коллабораций с брендами. Для нас эта площадка создает дополнительный трафик на основной канал с контентом — страницу в Instagram.



Фото: unsplash.com

Мне кажется, крупным брендам стоит рассчитывать только на имиджевую рекламу в рамках TikTok, а не рассматривать эту площадку для повышения продаж.

«Стали лидерами в белорусском TikTok уже через полгода»

У больших брендов все устроено иначе: есть бюджеты на продвижение, но и цена ошибки выше. Мы поговорили с компанией OZ, которая не побоялась и одной из первых «взяла штурмом» эту неоднозначную площадку для продвижения. Сейчас у них больше 37 300 подписчиков в TikTok . А с чего все начиналось?

— Одно из главных преимуществ TikTok — простота. Пользователи открывают это приложение, чтобы развлечься. А лозунг компании: OZ — приносит радость. Так что тут все совпало: и наша миссия, и наше желание быть в тренде, и стремление быть понятным и близким своим клиентам.

Компания OZ

Корпоративный аккаунт в TikTok в компании появился в 2019 году, что стало для нас отчасти экспериментом. Не было твердой уверенности, что эта площадка — гарантированно эффективный инструмент общения с нашими покупателями, а контент сразу заинтересует пользователей приложения.

Конечно, запуская новый проект, мы провели анализ самого приложения и исследовали опыт других. Команда пополнилась увлеченными специалистами, готовыми экспериментировать с контентом, генерировать идеи, снимать и монтировать ролики.



Фото: unsplash.com

«Как мы работаем с контентом»

Анализируем тренды, смотрим все, что сейчас популярно, берем на заметку концепции, которые нам нравятся, и генерируем новые, выбираем лучшие идеи и пишем сценарии. Наша задача — подарить положительные эмоции и легко рассказать о важном.

TikTok не требует идеальной картинки, главное — это оригинальная подача и настроение. В видео должны присутствовать юмор, креатив и дружелюбная атмосфера. Откровенная рекламность товара или услуги — это не про TikTok. Нужно нарабатывать свои «фишки», адаптировать тренды под свой стиль.

Самое главное: стоит относиться к TikTok как к серьезному проекту, со своей историей, а не создавать контент по остаточному принципу или адаптировать визуалы из основной рекламной кампании. Мы попали в рекомендации уже в первые месяцы, наши видео сохраняли, ролики набирали больше 100 000 просмотров и лайков. Уже через полгода корпоративный аккаунт OZ стал лидером в белорусском TikTok.

Наибольший интерес у аудитории нашего канала вызывают подборки книг (+ 75К просмотров, + 6000 лайков) и комиксов (44,6К просмотров, + 5800 лайков). Также популярны ироничные ролики, например, про игнорирование покупателями продавцов-консультантов (67,7К, +5600 лайков) или про ситуацию, когда планируешь купить только ручку, а выходишь из магазина с наполненными пакетами (45,9К просмотров, + 4300 лайков).



Фото: unsplash.com

«Почему бизнес в Беларуси игнорирует TikTok»

Мы думаем, что ряд брендов до сих пор не может избавиться от стереотипа, что TikTok — это социальная сеть для подростков. Компании просто не замечают ее роста и развития за 2020−2021 годы. Кто-то не может посчитать прямую конверсию, прибыль от канала и предпочитает тратить человеческие и денежные ресурсы на другие социальные сети.

Рынок подходящих специалистов для создания контента в TikTok также еще на стадии формирования, это и затрудняет старт таких проектов для некоторых компаний. Или аккаунты начинают вестись на любительском уровне, без качественной подготовки, поэтому не получают должного отклика — и быстро затухают. Но такая ситуация не означает, что компании не пересмотрят свое отношение к TikTok в ближайшее время.



Фото: unsplash.com

«Танцевать не обязательно: что делать бизнесу в TikTok»

Почему все же бизнесу стоит серьезнее относиться к молодой аудитории, с чего начинать знакомство с TikTok и как получить 1 миллион просмотров без рекламы? На эти вопросы нам ответил директор digital-агентства ZIEX Игорь Муныщенков.

— Почему TikTok сейчас интересен? Аудитория этой соцсети (в т.ч. русскоязычная) выросла на 800% за 2 года. В России уже больше 7 миллионов активных ежедневных пользователей, в Беларуси точной статистики нет, но прирост постоянный.

Игорь Муныщенков

Директор digital-агентства ZIEX

При этом большая часть аудитории сегодня — взрослая. Стереотип «там одни подростки» уже давно неактуален. Например, есть данные Bloomberg по некоторым европейским странам:



Источник: bloomberg.com

30% молодых людей уже называют TikTok своей любимой соцсетью. Многие говорят о том, что сейчас TikTok — это Instagram в 2014 году в плане множества открытых ниш, небольшой конкуренции и возможности только за счет контента получить более 15 000 подписчиков за неделю. Поэтому сейчас можно привлечь новую аудиторию без огромных рекламных бюджетов.

С чего начать бренду в TikTok и как получить 1 000 000 просмотров без рекламы

На примере нашего клиента — автошколы «Азбука Вождения» — мы расскажем алгоритм работы и развеем пару мифов.

Главное опасение заказчиков — «в TikTok обязательно странно танцевать и дурачиться, а у нас не такой бизнес и вообще не ясно, кто согласится это делать».

Правда в том, что форматов множество, легко подобрать то, что подойдет больше всего именно вам.

Мы начали с анализа конкурентов и форматов, которые хорошо «заходят» аудитории по теме вождения. Анализировали российские автошколы, потому что белорусских на тот момент не было. На этот этап у нас ушло около двух дней. Написали сценарии для видеороликов. Сделали разные рубрики: полезные видео про ПДД, знаки и прочую теорию, полезные видео по практике (езда по городу с инструктором, площадка, поведение на экзамене), подборка тематических топов (фильмы про автомобили, гаджеты для автомобилистов), юмор с участием курсантов и инструкторов, несколько комментариев по новостным поводам (например, техосмотр). На все про все — 1 неделя. Это достаточно сложный процесс, так как формат TikTok специфический. Мы долго сомневались, будут ли интересны наши герои в видео. Организовали съемки. По нашему опыту, за 2−3 полных дня можно снять большую часть контента. Монтаж роликов, подбор музыки и прочее. Мы монтируем частями, не сразу все 30 роликов, поэтому сложно сказать, сколько времени уходит на этот этап. Создали и оформили аккаунт. Здесь работают правила любой соцсети: ясное и привлекательное описание в шапке, ссылка на сайт, преимущества. Ежедневно постили видео, подобрали подходящие хештеги, модерировали комментарии. В ТikTok довольно активная аудитория, которая без проблем пишет отзывы, отклики и вообще легче идет на контакт.

Смотрели много аккаунтов, пробовали что-то для себя снимать, читали, смотрели вебинары про топовые форматы и т.д. В общем, использовали разные способы генерации сценариев.



Скриншот шапки аккаунта

Что в итоге нам и клиенту это дало:

На первой неделе ролики начали попадать в рекомендации, что сразу дало нам 300 000 просмотров и 4000 подписчиков

С момента старта 1−2 видео в неделю стабильно попадают в рекомендации, что принесло нам уже 76 000 подписчиков за 4 месяца работы. Пока мы не покупали никакого дополнительного продвижения, это только органические результаты от размещения контента

С момента старта 1−2 видео в неделю стабильно попадают в рекомендации, что принесло нам уже 76 000 подписчиков за 4 месяца работы. Пока мы не покупали никакого дополнительного продвижения, это только органические результаты от размещения контента Одно из видео (про знаки дорожного движения) набрало 1 000 000 просмотров

Те, кто уже учился в автошколе, сами стали оставлять отзывы, видя знакомых преподавателей в ленте. Это помогло продажам для новых клиентов

Пользователи переходят на сайт и записываются онлайн

Пользователи находят нас в Instagram, записываются через Директ

В сторис Instagram мы постим ролики из TikTok, также их можно использовать и для ленты

Первая продажа из TikTok пришла через 3 дня после старта. Через 2 месяца ведения аккаунта продажи из соцсетей выросли в 2 раза — и непосредственно при переходе из TikTok на сайт, и через обращения в директ «Инстаграма».



Статистика просмотров за апрель

7 важных рекомендаций для брендов в TikTok:

Экономьте на таргете. Можно получать аудиторию за счет контента, без дополнительного продвижения. Поэтому основные трудозатраты сейчас — это подготовка контента и его размещение, общение с людьми. Мы набрали 60 000 подписчиков без дополнительного продвижения — только за счет рекомендаций. Делайте посты 1−2 раза в день. Попасть в рекомендации проще и быстрее, если вы сразу после создания аккаунта начинаете активно публиковать видео. Разместите ссылку на сайт или другие соцсети. Для брендов мы рекомендуем размещать ссылку на веб-страницу. Если вы ведете аккаунт как блогер или работаете на личный бренд — стоит добавить ссылку на Instagram, Facebook или другие соцсети, где к вам можно обратиться, заказать услуги и т.д. Начните с простых форматов роликов. Хорошо набирают просмотры различные тематические топы, необычные факты, ответы на вопросы, интервью. В челленджах участвовать не обязательно, как и готовить юмористические скетчи, если вы не чувствуете в себе актерского таланта. Планируйте время сотрудников на съемку. Несколько часов в месяц вам нужно будет выделить на подготовку роликов. Здесь никак не обойтись без вашего участия. Не превращайте аккаунт полностью в рекламную площадку. Мы знаем, что хочется и нужно показывать товары и услуги, но сценарии все же стоит писать разнообразные. Идеально, если получается ненавязчиво вписывать рекламные ролики в общую структуру аккаунта. Выделяйте время на общение. Комментируют в TikTok довольно активно. Не нужно отвечать прямо на каждое сообщение, но вопросы, отзывы, предложения — ценные идеи, которые вы можете потом использовать для роста.

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