Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 30 – апр Sputnik. Комплекс ПВО "Бук" белорусской модернизации получит корпусное шасси с формулой 6х6. Накануне были завершены пробеговые испытания и исследованы параметры конструкции, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Беларуси.

Разработчики создали специальную технику под шифром "МЗКТ-692251", в которой, как планируется, будет размещен пункт боевого управления. Особое внимание было уделено грузоподъемности. Согласно заданию, транспортная база послужит для монтажа 7 тонн оборудования.

Тест-драйв проходил по различным грунтам и дорожному покрытию, в том числе на болотистых и подтопленных участках, лесным и холмистым отрезкам. Вседорожные характеристики обеспечивает полноприводная конструкция шасси. Первые шасси - управляемые. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Средняя скорость на марше – 60 километров час.

Госкомвоенпром Беларуси © Photo : Транспортная база послужит для монтажа семи тонн оборудования

Как сообщается, новинка вобрала в себя лучшие разработки семейства тягачей-предшественников. Это отразилось и на внешнем облике, который очень схож с четырехосным экземпляром, впервые презентованным в Минске на международной выставке вооружений и военной техники "Milex-2019". Вместе с тем дизайн получился оригинальным за счет увеличения клиренса.

Для плавности хода ходовая получила независимую, гидропневматическую подвеску с электронным управлением. Все параметры работы "МЗКТ-692251", выведены на приборную панель или так называемую бортовую информационно-управляющую панель.

Корпус шасси разделен на три основных отсека: управления, операторского, и моторного-трансмиссионного. Кабина экипажа защищена противопульной броней. Внутри также есть системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Шасси обладает автоматическими системами пожаротушения, а также смазки систем подвески и рулевого управления.

Как ожидается, уже в мае на новое шасси будет смонтировано все необходимое оборудование. Тогда же конструкторы приступят к следующему этапу испытаний.