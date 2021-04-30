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У жителей «Новой Боровой» решили спросить, готовы ли они платить за охрану флагштока на крыше

30.04.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители «Кедрового квартала» в «Новой Боровой» начали получать уведомления о проведении внеочередного собрания товарищества собственников. Среди вопросов, которые предстоит обсудить, есть и довольно злободневный: заключение договора на охрану флагштока с государственным флагом. Сейчас он установлен на кровле дома по адресу: ул. Небесная, 1 к. 2.

Если верить документу, имеющемуся в распоряжении редакции, стоимость услуг по охране особого важного объекта — 4370 рублей 98 копеек в год. При этом каждая квартира должна будет внести единовременный взнос в размере 4 рублей 62 копеек.

Проголосовать за или против такого решения можно с 12 по 26 мая на сайте или с помощью бумажного бюллетеня, который получит каждый член товарищества в свой почтовый ящик.

В ТС «Кедровый квартал» нам подтвердили, что жильцов действительно информировали о проведении опроса. В правлении подчеркнули, что решение о заключении договора на платную охрану флагштока будет полностью зависеть от того, как проголосуют люди.

Onliner также стало известно, что подобную процедуру проведет еще одно товарищество собственников в «Новой Боровой». Речь о «Квартал-парке».

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Жители «Кедрового квартала» в «Новой Боровой» начали получать уведомления о проведении внеочередного собрания товарищества собственников. Среди вопросов,...
 
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