«Билеты раскупили за считаные часы». Провожаем первую «Ласточку» в Москву

Источник материала: Onliner Сегодня торжественно отправили «Ласточку» с награждением первых покупателей билетов (билеты раскупили за считаные часы, а некоторым держателям вручили именной билет и картину под звуки аплодисментов), красной ковровой дорожкой и пламенными речами руководителей железной дороги. Onliner провожал в путь первых.

С этого дня ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса «Ласточек» по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6:20 и прибытие в 13:10 и с отправлением в 16:00 и прибытием в 22:55.





Поезд будет делать три остановки: в Вязьме, Орше и Смоленске. Долетают «Ласточки» от столицы до столицы за 7 часов, им не страшен ни дождь, ни снег, ни разные типа тока, ни закрытые границы.













Пока чиновники жгут глаголом для прессы, пассажиры стоят в очереди, и они здесь гораздо больше, чем за талоном к терапевту. У путешественников меряют температуру, проходная 36,6. А вот ПЦР-тесты смотрят не у всех, с ними разберутся уже в вагонах при повторной проверке билетов. Маски слетают с лиц пассажиров при пересечении ступеней вагона.













Всего «Ласточка» перевезет 349 пассажиров, по крайней мере столько мест и билеты раскуплены. Необязательно все едут в Москву: например, Артур едет к девушке в Оршу, домчит туда за 2 часа.

— Я выбрал «Ласточку», так как это будет быстрее, да и это был последний билет до Орши. Еду к девушке, и поэтому тут цена не имеет значения, главное — быть рядом, — рассказывает Артур.











Еще один пассажир едет в Москву по работе. Готовился к поездке заранее, сайт мониторил с 16 апреля (информация о запуске «Ласточек» появилась 15 апреля).

— Я все время держал этот вопрос на контроле, слышал, что вот-вот их запустят, и мониторил сайт БЖД, чтоб купить билеты. Как вы знаете, их раскупили за сутки. Еду в Москву по работе, я дизайнер. Были мороки с ПЦР-тестом, так как запись в некоторых государственных клиниках идет на середину мая, спасают частные клиники типа «Инвитро» и «СинЛаб», где ПРЦ делают достаточно быстро. Стоимость билета на поезд 50 рублей, к этому добавьте стоимость анализа — от 40 до 70 рублей, как повезет.

Сами вагоны делятся на три класса обслуживания: бизнес-класс (тут обещают накормить, дать почитать прессу и подключить к медиапорталу с кучей всевозможных тайм-киллеров), эконом-класс и базовый (разница в наличии табло). С виду внутренности «Ласточки» очень напоминают Stadler, те же сидячие места, большие окна, табло скорости, места для чемоданов и сумок.



















И вот пассажиры уже попрощались с родственниками и близкими и расселись по своим местам. Новинка умчалась в соседнюю столицу.