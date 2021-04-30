«Сокол и Зимний солдат» — американский «Майор Гром»? Обсуждаем, что не так с новым сериалом Marvel

Источник материала: Onliner

Киновселенная Marvel продолжает экспансию на малых экранах, ну а Андрей Марьянов и Антон Коляго продолжают перемывать их сериалам кости. На повестке нового выпуска «Прослушки» — «Сокол и Зимний солдат», в котором друзья ушедшего на покой Капитана Америки страдают от ментальных и финансовых проблем, а еще гоняются по всему миру за сектой глобалистов. Рассказываем, почему это очень слабо — особенно на фоне отличного «Ванда/Вижн».

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Тизер:

• Спустя всего месяц после постмодернистских трюков с ведьминским ситкомом Marvel вернулись к отработанному формату из своих фильмов — шпионскому триллеру с социальной проблематикой. Вряд ли стоит объяснять, какой уровень проработки у этой самой проблематики в сериале, ориентированном на самую широкую семейную аудиторию.

• Чего скрывать, второплановые супергерои Сокол и Зимний солдат всегда были одними из самых скучных персонажей киновселенной, чье существование оправдывали лишь тесные связи с Капитаном Америкой. Увы, в отсутствие Кэпа Сэм и Баки так и не смогли раскрыться даже за шесть часов хронометража.

• Может быть, в «Соколе и Зимнем солдате» хорошие спецэффекты и драки? Да, в общем-то, тоже нет (хотя за сценарий нескольких эпизодов отвечал Дерек Колстад — автор «Джона Уика»). Первая половина сериала напоминает скорее трэвел-блог поссорившейся парочки: хмурые герои катаются по всему миру и ищут злодеев.

• Marvel снова попытались удариться в политический активизм. Из интересного в этом замахе — линия с новым Кэпом и попытки поразмышлять об отношениях общества с личностями-символами. Но в целом все сводится к пафосному монологу, после которого правительство должно одуматься и исправить недостатки системы, прямо как в недавнем российском «Майоре Громе». От такого хочется пустить слезу умиления и вытереть ее ударом ладони по лицу.