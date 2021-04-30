В мультиплеере Battlefield 6 будет смена погоды и времени суток

Источник материала: Onliner

Шутер Battlefield 6 предложит игрокам динамичную погоду и время суток в мультиплеерных матчах. Об этом сообщает блогер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники.

По данным блогера, действие игры развернется в недалеком будущем, однако техника и вооружение не будут слишком футуристичными: к примеру, обойдется без ракетных ранцев. Зато в режиме «королевской битвы» вероятно появление вингсьютов.

Battlefield 6 выйдет в этом году, разработкой занимаются несколько студий. Основной кусок работы лежит на EA DICE, также над игрой трудятся Criterion, DICE Los Angeles и EA Gothenburg. Еще одна студия разрабатывает мобильную Battlefield, и она появится в следующем году.