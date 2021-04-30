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В самом «бедном» – 780 рублей, в самом «богатом» ­– 1930. Что происходит с зарплатами в районах

30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла, а до этого падала на протяжении двух месяцев. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за первый квартал изменились зарплаты по районам.

К примеру, в одном из них за последние 3 месяца средний заработок упал больше чем на 320 рублей, а в другом — вырос больше чем на 250 рублей.

Сразу уточним, что в тексте приведены суммы по данным Белстата, то есть до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Уточним, что в декабре зарплаты, как правило, растут, что во многом связано с выплатами годовых поощрений, а в январе — падают. В марте средние зарплаты зачастую растут, в том числе за счет выплаты бонусов работникам в ИТ-сфере. Мы посмотрели, смогли ли вернуться средние зарплаты после мартовского заметного роста на декабрьский уровень.

В каких районах зарплаты выросли

В целом по стране средняя зарплата за первый квартал упала на 89,9 рубля по сравнению с декабрем прошлого года — до 1384,7 рубля. Но в 10 районах зарплаты выросли.

Больше всего этот показатель увеличился в Островецком районе — на 257,1 рубля, Костюковичском (+71,3 рубля), Чечерском (+47,7 рубля).

 

В 22 районах зарплаты снизились больше чем на 100 рублей

В 22 районах средние зарплаты за первый квартал упали больше, чем на 100 рублей. При этом в некоторых из них падение было больше, чем на 200 рублей.

Лидирует по сокращению средней зарплаты за январь-март Солигорский район (-322,9 рубля к декабрю прошлого года), вторая строчка за Березовским (-252,6 рубля), а третья — за Лунинецким (-236,7 рубля).

 

В каких районах самые низкие зарплаты, а в каких — самые высокие

В зарплатные аутсайдеры в марте попали Шарковщинский район (781,8 рубля), Кормянский (827,4), Мстиславский (849,6), Славгородский (867,9), Круглянский (870,2), Ветковский (873), Хотимский (874,3), Сенненский (875,5), Чаусский (875,7).

В лидерах по средним зарплатам из районов в марте были Солигорский (1932 рубля), Минский (1615,7), Дзержинский (1441,8), Речицкий (1425), Светлогорский (1321,4), Мозырский (1302,5), Смолевичский (1282,8), Логойский (1243,3), Несвижский (1218,2).

 
 
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