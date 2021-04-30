Между Минском и Москвой начали курсировать скоростные поезда «Ласточка»

Начато курсирование скоростного поезда «Ласточка» между Минском и Москвой, сообщает БелаПАН .



"Ласточка" у перрона Минского вокзала. Фото: БЖД.

В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов № 717/722 и № 721/718 Москва — Минск — Москва формирования Российских железных дорог. Время в пути составляет менее семи часов. В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправились 30 апреля в 16.00.

Поезда состоят из пяти вагонов. Пассажирам предложено три класса обслуживания: бизнес (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом и базовый. Оборудованы места для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость проезда в бизнес-классе составляет 136,14 рубля. В перечень услуг входят холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки, дорожный набор, комплект печатной продукции.

Стоимость проезда в базовом классе (вагон № 1) составляет 49,38 рубля, в экономклассе (№№ 2—5) — 50,21. Дополнительной услугой для пассажиров вагонов №№ 2—5 является доступ к мультимедийному порталу «Попутчик», плата за который включена в цену билета.

Все пассажиры поезда имеют возможность дополнительно приобрести чай и товары на всем пути следования за безналичный расчет по банковским картам международных платежных систем и наличный расчет в российских рублях.

Поезд оснащен системой кондиционирования воздуха. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств.

Проезд разрешен только для граждан Беларуси и России. Кроме этого, белорусские граждане при въезде на территорию РФ обязаны иметь справку с отрицательным результатом лабораторного исследования методом ПЦР на COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства — члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозками на железнодорожном транспорте.

При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие 6 лет, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, должны иметь такую же справку.