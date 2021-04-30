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Что будет с белорусским рублем в мае и к какому курсу доллара готовиться. Прогноз эксперта

30.04.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам апреля белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине в целом, отмечает аналитик Вадим Иосуб. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, какие курсы могут установиться в мае на нашем валютном рынке.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в апреле, как обычно, достаточно большое влияние на белорусский валютный рынок оказывала ситуация на внешних рынках.

— Пожалуй, самая главная внешняя тенденция, которая наблюдалась в апреле, — это укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла за месяц с 1,1740 до 1,2100, или на 3%, — рассказывает эксперт. — Российский рубль оказался между снизившимся долларом и укрепившимся евро. Доллар в России подешевел с 75,6 до 74,9 российского рубля, или на 0,9%. Европейская валюта выросла с 88,7 до 90,6 российского рубля, или на 2,1%. В результате к белорусскому рублю евро вырос, а доллар и российский рубль подешевели. Доллар снизился за месяц на 2,4%, евро вырос на 0,6%, а российский рубль подешевел на 1,5%.


Инфографика: Вадим Иосуб

Стоимость валютной корзины, по словам Вадима Иосуба, также снизилась по отношению к национальной валюте — на 1,4%.

— В мае может продолжиться тенденция укрепления евро к другим мировым валютам, — прогнозирует эксперт. — В этой ситуации в Беларуси доллар может снизиться до 2,5 рубля, евро напротив может подорожать до 3,11 рубля, а российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам апреля белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине в целом. Спросили эксперта, какие курсы могут установиться в мае на нашем валютном...
 
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