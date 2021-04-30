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Идея для заботливых родителей. В продаже появились подарочные сертификаты в «Динозаврию»
Источник материала: Tut.by
Специально для тех, кто заботится о качественном отдыхе своего ребенка, уникальная развлекательная площадка
Семейный центр «Динозаврия» — это пространство с широчайшим выбором развлечений, среди которых — детский лабиринт с сетками, слайдами и батутами, шоу говорящих динозавров, современные игровые автоматы, интерактивные раскраски, парковые аттракционы, ярмарочная зона, VIP-комната с видеопроектором, красочные локации для празднования дней рождений и других праздников.
Кроме того, в числе преимуществ центра — разнообразная кухня, организация различных мероприятий «под ключ», опытный персонал и внимательные аниматоры, удачное расположение и гибкий график работы.
В «Динозаврии» рады каждому своему гостю, а потому здесь действуют различные скидки и акции, гарантирующие выгодные условия и подарки. Так, в продаже появились подарочные сертификаты на 50 и 100 рублей, которые дают возможность дарить эмоции. В сертификат включены сытный обед, сувениры и игровая карточка «Динозаврии» с балансом, который можно использовать на услуги развлекательного центра.
В сертификат номиналом 100 рублей включено:
1) Подарочный дино-сет:
2) Карточка «Динозаврии» с балансом на 40 рублей (или на 50 рублей, если сертификат приобретен на сайте AFISHA.TUT.BY)
В сертификат номиналом 50 рублей включено:
1) Подарочный дино-сет:
2) Карточка «Динозаврии» с балансом 20 рублей (или 30 рублей, если покупать сертификат на AFISHA.TUT.BY)
Получатель подарка может использовать сертификат в любое время вне зависимости от дня недели, в том числе и на праздничном банкете. Сертификат нужно использовать до 1 сентября этого года только в «Динозаврии» в ТЦ DiaMond City (это на пересечении улицы Громова и МКАДа). Он недействителен без чека или наклейки AFISHA.TUT.BY, может быть использован только один раз и не подлежит обмену на наличные и безналичные средства. Его нельзя сочетать с другими акциями.
Купить подарочный сертификат можно непосредственно в кассе «Динозаврии DiaMond» или на AFISHA.TUT.BY. При покупке онлайн, напомним, на вашу игровую карту начислят 10 бонусных рублей. Если у вас остались вопросы, вот телефоны для справок: +375 (29) 310−22−88, +375 (33) 310−22−88.
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Специально для тех, кто заботится о качественном отдыхе своего ребенка, уникальная развлекательная площадка «Динозаврия» в ТЦ DiaMond City предлагает подарочные...
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