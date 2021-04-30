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Идея для заботливых родителей. В продаже появились подарочные сертификаты в «Динозаврию»

30.04.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специально для тех, кто заботится о качественном отдыхе своего ребенка, уникальная развлекательная площадка «Динозаврия» в ТЦ DiaMond City предлагает подарочные сертификаты номиналом 50 и 100 рублей. Рассказываем, как получить максимум эмоций и при этом не переплатить.


Фото предоставлено организаторами

Семейный центр «Динозаврия» — это пространство с широчайшим выбором развлечений, среди которых — детский лабиринт с сетками, слайдами и батутами, шоу говорящих динозавров, современные игровые автоматы, интерактивные раскраски, парковые аттракционы, ярмарочная зона, VIP-комната с видеопроектором, красочные локации для празднования дней рождений и других праздников.

Кроме того, в числе преимуществ центра — разнообразная кухня, организация различных мероприятий «под ключ», опытный персонал и внимательные аниматоры, удачное расположение и гибкий график работы.


Фото предоставлено организаторами

В «Динозаврии» рады каждому своему гостю, а потому здесь действуют различные скидки и акции, гарантирующие выгодные условия и подарки. Так, в продаже появились подарочные сертификаты на 50 и 100 рублей, которые дают возможность дарить эмоции. В сертификат включены сытный обед, сувениры и игровая карточка «Динозаврии» с балансом, который можно использовать на услуги развлекательного центра.

При покупке сертификата на AFISHA.TUT.BY вы получите на игровую карту 10 бонусных рублей.

В сертификат номиналом 100 рублей включено:

1) Подарочный дино-сет:

  • Две пиццы (мясная и сырная) диаметром 24 см каждая

  • Дино-киндер (шокояйцо с сюрпризом внутри)

  • Сок

  • Бургер с беконом

  • Чизбургер с домашней котлетой

  • Коробка мясной нарезки (500 гр)

  • Сувенир дино-ручка

2) Карточка «Динозаврии» с балансом на 40 рублей (или на 50 рублей, если сертификат приобретен на сайте AFISHA.TUT.BY)


Фото предоставлено организаторами

В сертификат номиналом 50 рублей включено:

1) Подарочный дино-сет:

  • Две пиццы (мясная и сырная) диаметром 24 см каждая
  • Мини-дино-бокс (картошка фри, наггетсы собственного приготовления, огурец, помидор черри, кетчуп)
  • Сок
  • Сувенир дино-ручка
  • Игрушка «Динозаврик»

2) Карточка «Динозаврии» с балансом 20 рублей (или 30 рублей, если покупать сертификат на AFISHA.TUT.BY)


Фото предоставлено организаторами

Получатель подарка может использовать сертификат в любое время вне зависимости от дня недели, в том числе и на праздничном банкете. Сертификат нужно использовать до 1 сентября этого года только в «Динозаврии» в ТЦ DiaMond City (это на пересечении улицы Громова и МКАДа). Он недействителен без чека или наклейки AFISHA.TUT.BY, может быть использован только один раз и не подлежит обмену на наличные и безналичные средства. Его нельзя сочетать с другими акциями.

Купить подарочный сертификат можно непосредственно в кассе «Динозаврии DiaMond» или на AFISHA.TUT.BY. При покупке онлайн, напомним, на вашу игровую карту начислят 10 бонусных рублей. Если у вас остались вопросы, вот телефоны для справок: +375 (29) 310−22−88, +375 (33) 310−22−88.

Когда: 15.00 — 22.00 по будням, 11.00 — 22.00 в выходные
Где: «Динозаврия DiaMond» (пересечение ул. Громова и 28 км МКАД, ТЦ DiaMond City, 3 этаж)
Сколько: сертификаты номиналом 50 и 100 рублей (при покупке на AFISHA.TUT.BY дарим 10 дополнительных рублей на игровую карту)

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Теги: Минск
 
 
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Специально для тех, кто заботится о качественном отдыхе своего ребенка, уникальная развлекательная площадка «Динозаврия» в ТЦ DiaMond City предлагает подарочные...
 
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