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«Рух» добыл тяжелую победу в матче против «Славии»

30.04.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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30 апреля в Бресте стартовал второй день седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу. «Рух» добыл весьма трудовую победу над «Славией» со счетом 2:1.

Вчера «Слуцк» сыграл вничью с брестским «Динамо».

Лидеры чемпионата из Солигорска и Борисова встретятся с худшими командами турнира по пропущенным голам. «Шахтер» сыграет против «Спутника», а БАТЭ против «Сморгони». Новички элиты находятся внизу турнирной таблицы, и кажется, что они стоят первыми на вылет.


В прошлом туре «Сморгонь» добыла первую победу, обыграв «Спутник». На двоих же эти команды пропустили 28 голов, по 14 на брата. Фото: «Спутник»

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«Олени» заходят на антирекорд. В 2015 и 2016 годах команда не побеждала в семи стартовых турах. Хуже было только в 2010 году, когда побед не было в первых 10 турах.

Для главного тренера команды Игоря Ковалевича это все беспрецедентно. Простят ли ему такой провал или укажут на выход?

«Шахтер» же заходит на новый рекорд. «Горняки» уже впервые в своей истории победили в шести первых турах. Теперь же они вполне могут замахнуться на рекорд столичного «Динамо», которое в 1995 году победило в 10 стартовых турах.


Ниже — расписание всех матчей тура.

29 апреля прошла одна игра:

ФК «Слуцк» — «Динамо-Брест» — 1:1

30 апреля будут сыграны три матча:

«Рух» — «Славия» — 2:1

Брест. 30 апреля. ОСК «Брестский».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

«Рух»: Павлюченко — Юзепчук, Кики, Виллиам, Печенин — Савицкий (Петренко, 87), Гречихо (к), Йович (Черноок, 46, Никифоренко, 91+), Шевченко — Диалло (Концевой, 64), Садовский (Лаптев, 70).

«Славия»: Барановский (к) — Шабанов, Шестиловский, Нар (Слюсар, 64), Барсуков, Недашковский (Раевский, 38), Жук (Альшаник, 87), Тлупов (Мельников, 68), Тымонюк (Жердев, 76), Тетте, Руцкий.

Голы: 1:0 — Йович (46+). 1:1 — Слюсар (74). 2:1 — Кики (85).

Предупреждения: Тлупов (37), Шевченко (40), Тетте (42), Садовский (64), Руцкий (79).

В довольно равной игре «Рух» смог добыть непростую победу. Забив гол в раздевалку, во втором тайме хозяева пропустили ближе к концу игры. Но в нервной концовке удача улыбнулась брестчанам, которые благодаря голу Габи Кики вырвали победу у «Славии».

«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ» — 0:0

Матч начался.

ФК «Витебск» — ФК «Гомель», 19.30.

1 мая тур завершится четырьмя встречами:

«Неман» — «Ислочь», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск», 16.00;

«Спутник» — «Шахтер», 18.00;

БАТЭ — ФК «Сморгонь», 20.00.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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30 апреля продолжается седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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