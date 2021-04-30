Лукашенко и Токаев обсудили взаимодействие Беларуси и Казахстана в рамках СНГ и ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым взаимодействие двух государств в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

«Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся 30 апреля утром. Одной из главных тем разговора стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений – СНГ и ЕАЭС», – сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Напомним, в 2021 году Беларусь председательствует в Содружестве. А в 2022-ом Казахстану перейдут полномочия председателя. Поэтому стороны подробно обсудили повестку дня в работе объединения, а также отметили шаги по поддержке сотрудничества в формате СНГ.

Помимо прочего Лукашенко и Токаев обсудили вопросы майского заседания Высшего Евразийского экономического совета. Стороны отметили особую важность выполнения обязательств не только в рамках ЕАЭС, но и СНГ. Особенно тех, которые касаются снятия барьеров в торговле.

«В двусторонних отношениях Беларуси и Казахстана главы государств договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии. Александр Лукашенко уже дал поручение правительству заниматься этим вопросом. Как было отмечено, в нынешнее непростое время ключевая задача – определить наиболее актуальные и перспективные направления для развития сотрудничества», – отмечается в сообщении.

Кроме того, главы двух государств договорились плотно взаимодействовать и поддерживать прирост в двусторонней торговле, а также «далее прибавлять в сотрудничестве по различным направлениям».

Президенты Беларуси и Казахстана не обошли стороной тему пандемии COVID-19. Так, распространение вируса стороны обсудили на примере Индии, где складывается непростая эпидемиологическая обстановка.

Помимо прочего лидеры двух государств обменялись поздравлениями в преддверии важных праздничных дат – 1 Мая и Дня Победы.