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Романчук: отказ от доллара ― что будет с рублем в 2021 году и через 5 лет
30.04.2021 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным Центробанка России, по итогам 4 квартала 2020 года менее половины российского экспорта оплачивалось в долларах – 48,3%, впервые в истории РФ
Реален ли постепенный
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Лучший способ кому-то выразить "фе" в отношении фантикизации доллара или евро ― это сделать свое "хорошее". Но весь монетарный блок ― это люди, которые думают "доллар ― якорь", поэтому инновационных решений, к сожалению, там нет. Китай хотел отказаться, Евросоюз ― у всех очень сильный зуд по поводу того, чтобы использовать национальную валюту для решения своих задач, в частности, фискальных бюджетов", ― рассуждает Романчук.
Но в то же время доллары США продолжают обслуживать мировую экономику (где "завязаны" по меньшей мере 90 триллионов долларов), а также "серую" экономику (где вращаются 35 $трлн).
Какая валюта заменит доллар
"До тех пор, пока не будет создана реальная альтернатива, причем это относится не только к России, это относится и к Китаю, и к арабским странам, прежде всего, к большим блокам, до тех пор доллар будет. Сейчас доля американского доллара в расчетах остается устойчиво выше 60%. Поэтому это временное явление, а российский Центробанк, который решил поэкспериментировать с отказом от доллара в пользу юаня, получил убыток в 150 млрд", ― говорит Романчук.
Кроме того, если принудить всех к одному платежному средству, тем самым резко возрастут риски крупных потерь при колебаниях курса, подчеркивает экономист.
"Я выступаю последовательно за мультивалютность как в Беларуси, так и в России легально. Проблема введения единой валюты существует уже двадцать лет. Предлагаю ― сделайте две. Пусть российский и белорусский рубли поработают в режиме открытой конкуренции на Союзном государстве, и посмотрим, кто лучше", ― говорит экономист.
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