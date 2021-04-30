Романчук: отказ от доллара ― что будет с рублем в 2021 году и через 5 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным Центробанка России, по итогам 4 квартала 2020 года менее половины российского экспорта оплачивалось в долларах – 48,3%, впервые в истории РФ доля доллара в экспортных расчетах опустилась ниже 50%. Тренд на дедолларизацию во внешней торговле становится все более заметным и в остальных странах ЕАЭС.

Реален ли постепенный отказ от американской валюты в среднесрочной перспективе и может ли эта тенденция привести к укреплению курсов национальных валют в странах ЕАЭС в целом и Беларуси в частности?

"Лучший способ кому-то выразить "фе" в отношении фантикизации доллара или евро ― это сделать свое "хорошее". Но весь монетарный блок ― это люди, которые думают "доллар ― якорь", поэтому инновационных решений, к сожалению, там нет. Китай хотел отказаться, Евросоюз ― у всех очень сильный зуд по поводу того, чтобы использовать национальную валюту для решения своих задач, в частности, фискальных бюджетов", ― рассуждает Романчук.

Но в то же время доллары США продолжают обслуживать мировую экономику (где "завязаны" по меньшей мере 90 триллионов долларов), а также "серую" экономику (где вращаются 35 $трлн).

Какая валюта заменит доллар

"До тех пор, пока не будет создана реальная альтернатива, причем это относится не только к России, это относится и к Китаю, и к арабским странам, прежде всего, к большим блокам, до тех пор доллар будет. Сейчас доля американского доллара в расчетах остается устойчиво выше 60%. Поэтому это временное явление, а российский Центробанк, который решил поэкспериментировать с отказом от доллара в пользу юаня, получил убыток в 150 млрд", ― говорит Романчук.

Кроме того, если принудить всех к одному платежному средству, тем самым резко возрастут риски крупных потерь при колебаниях курса, подчеркивает экономист.

"Я выступаю последовательно за мультивалютность как в Беларуси, так и в России легально. Проблема введения единой валюты существует уже двадцать лет. Предлагаю ― сделайте две. Пусть российский и белорусский рубли поработают в режиме открытой конкуренции на Союзном государстве, и посмотрим, кто лучше", ― говорит экономист.

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