Собираемся на природу: что взять с собой из еды

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие слышали (а некоторые и лично видели), что в жаркую погоду может случиться с йогуртом, оставленным в машине. Однако есть продукты, не столь чувствительные к воздействию температуры.

Что взять с собой на пикник, какие продукты можно хранить без холодильника даже в жару, а также как дольше сохранить те, которым нужен холод, – в специальной справке Sputnik.

Прогулка на велосипеде

Первый вариант – простой. Вы собрались на велопрогулку, с собой только рюкзак, ничего тяжелого брать не хотите.

Многие предпочитают сделать бутерброды дома, но мы советуем взять для них все продукты - и сделать уже на месте. Так бутерброды точно не подавятся в дороге и будут иметь гораздо более аппетитный вид.

Зелень

Шпинат, латук, щавель, кинза, петрушка, укроп, мангольд, лук, базилик, руккола — все, что душа пожелает. Вымыть лучше заранее, потом обсушить и упаковать. И хорошо бы захватить соль и перец.

Овощи

Помидоры, огурцы, редис, свежая капуста, сладкий перец. Можно взять и картошку – сырую (чтобы потом запечь его на углях) или отваренную в мундире.

Сыр

Сыр полутвердый, плавленый и сыр с белой плесенью лучше с собой не брать: на солнце он быстро теряет свою привлекательность.

На природе хорошо идут мягкие рассольные сыры (от сулугуни до феты, от чечила до моццареллы), твердые сыры (вроде пармезана и чеддера), некоторые виды копченых сыров — те копченые "косички", что обычно покупают к пиву, не сильно портятся на жаре. Сыры подойдут и на бутерброды, для салата и в качестве самостоятельной закуски. Твердый сыр лучше наломать, натереть или нарезать заранее.

Хлеб

Выбирайте на свой вкус: хотите – классический бородинский или батон, а хотите – тонкий лаваш, он придется особенно кстати, если вы планируете разжигать костер, в нем прекрасно запекается сулугуни. Всевозможные лепешки на пикнике тоже отлично пойдут.

Фрукты

Их можно заранее вымыть и упаковать в специальные пластиковые емкости.

Чай и кофе

Если вы не представляете себе пикника без горячего чая и кофе, возьмите его с собой в термосе. Термос предварительно сполосните кипятком, чтобы он держал тепло. Любители чая могут взять с собой термос с заранее заваренным чаем — или с кипятком и отдельно чайные пакетики. Если в компании есть любители кофе с молоком, нагрейте немного молока (но не кипятите!) и налейте его в другой маленький термос.

Вода

Питьевой воды много не бывает: она понадобится и в дороге, и на пикнике.

За город на машине

Этот вариант дает больше возможностей: в машину можно и мангал загрузить, и угли, и переносной холодильник, если он у вас есть.

Овощи

Во-первых, все те же, что указаны выше, во-вторых, для запекания на гриле подойдут кабачки, болгарский перец, початки кукурузы и баклажаны.

Мясо на шашлык

Его лучше купить и замариновать заранее – мы уже публиковали проверенные годами рецепты маринадов .

Рыба

Лосось, семга, форель, осетр, скумбрия, зубатка, треска, сом, сазан прекрасно подходят для запекания на гриле. На шпажках хорошо запекать креветки.

Соусы

Чесночный, ткемали, соевый, майонез, сацебели, наршараб, рыбный, брусничный, цацики, песто — любой на ваш вкус. Можно приготовить дома, можно купить по дороге в магазине.

Остается самый главный вопрос: что делать, чтобы продукты не испортились в жару?

Альтернатива холодильнику в дороге

Автохолодильник: переносной аппарат для долгих поездок

Он подключается к прикуривателю, работает от сети 220 В через собственный провод или специальный переходник. Один из немногих вариантов, позволяющих взять на пикник молочные и скоропортящиеся продукты.

Сумка-холодильник

Изотермическая сумка, или сумка-холодильник, от автохолодильника отличается тем, что холод не создает, а лишь сохраняет в том, поэтому в комплекте желательно иметь аккумуляторы холода. Если есть возможность взять несколько таких сумок, то лучше разложить продукты по ним на несколько приемов пищи.

Теплосберегающий короб из утеплителя

Его можно сделать самостоятельно. Вам понадобится сумка из плотной ткани. Тонкий утеплитель с фольгой можно купить на рынке, он хорошо гнется и режется. По внутренним размерам вырежьте детали для короба из утеплителя. Грани короба склейте скотчем из фольги. Еще понадобятся аккумуляторы холода – возьмите те, что есть в морозилке или налейте воду в пластиковые бутылки или грелку и заморозьте.

Охлажденные или замороженные продукты заверните в бумагу или газеты - это создаст термоизоляционный эффект. И запомните, при каждом открытии сумки теряется большое количество холода.

Термоизоляционные пакеты

Сохраняют холод около 3-4 часов. Стоят дешевле всего, можно разложить все продукты отдельно. Их вполне можно использовать в коробе, описанном выше.

Как сохранить продукты без холодильника

Самое простое – переложить продукты в емкости и поместить под струю воды – в обычном водопроводе она в среднем 5-15 градусов. На природе можно сложить все в ведро, поставить в ближайшую реку или ручей и накрыть. на всякий случай ведро лучше привязать – течение может оказаться сильным.

Молочные продукты без холодильника:

сливочное масло плотно уложить без упаковки в стеклянные банки, залить слегка подсоленной водой: масло ее не впитает, а вода перекроет доступ кислорода, что поможет сохранить свежесть масла.

творог, сметану и мягкие сыры переложить в отдельные банки и поместить их в воду, чтобы они не пересыхали, накройте банки тканью, концы которой опустите в воду.

свежее молоко поставьте в темное прохладное место, а в кипяченое добавьте соды и сахара (на кончике ножа) – это увеличит срок его годности.

твердый сыр оберните смоченной в соленой воде тряпкой (в пакете он быстро портится, а без него – засыхает).

Свежая рыба

Продукт скоропортящийся, единственный вариант хранения – предварительная обработка. Выпотрошите рыбу, удалите жабры, насухо вытрите всю тушку. Затем в брюшную полость уложите бумажную салфетку, натрите солью и заверните все в бумагу. Перед готовкой можно уже не солить.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты хранить нужно только в сухом виде: мыть лучше непосредственно перед едой. Если уже помыли - то тщательно протрите перед тем как складывать.

Яблоки груши лучше хранить отдельно, каждый плод предварительно завернув в бумагу. Бананы заверните в пленку, а зелень сложите в полиэтиленовый мешок и плотно закройте. Цветную капусту хранить в темном месте, огурцы, помидоры и баклажаны уложить в один ряд в неглубокую емкость и не закрывать. Перец в плетеных корзинах в проветриваемом месте может лежать несколько недель, без воздуха же быстро портится.

Мясо и птица

Портятся тоже очень быстро, чтобы лучше сохранились, можно на выбор:

залить молоком – молочная кислота остановит развитие бактерий, а жидкость перекроет приток воздуха;

обложить мясо со всех сторон листьями крапивы;

ополоснуть кусок или тушку в крепком соляном растворе и обернуть тканью, смоченной в растворе уксуса;

обдать кипятком: верхний слой обварится и станет более устойчив к воздействию бактерий.