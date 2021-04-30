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«Нас лишили права защищать свою жизнь». Избитому ОМОНом минчанину дали пять лет

30.04.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Минска 30 апреля приговорил к пяти годам лишения свободы Владимира Жихаря, который минувшим летом во время марша в микрорайоне Дрозды будто бы выхватил у сотрудника милиции травматический пистолет «Оса» и избил нескольких омоновцев.

 

«Нас лишили права защищать свою жизнь». Избитому ОМОНом минчанину дали пять лет
Владимир Жихарь. Фото: социальные сети.

 

Как сообщают правозащитники, Жихаря обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ч. 2 ст. 206 (грабеж, соединенный с насилием, либо с угрозой применения такого насилия).

Судья Александр Якунчихин признал мужчину виновным и по ст. 342 приговорил его к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, по ст. 364 УК — к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, по ст. 206 УК — к двум годам колонии общего режима. Окончательный вердикт — пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание и запрашивала прокурор Анастасия Малико.

По делу проходили пострадавшими восемь омоновцев. В качестве компенсации морального вреда Жихарь должен выплатить шестерым из них по 1 тыс. рублей, одному — 3 тыс.

Согласно материалам следствия, 13 сентября 2020 года Жихарь с группой лиц нарушал работу транспорта, мешал работать парикмахерской «Кот Матроскин», магазину «Фикс-Прайс», аптеке. В этот день в Минске проходил Марш героев.

«По дороге к микрорайону Дрозды по Тихому переулку возле дома 6, имея намерение применения насилия к сотруднику ОМОНа Грибовскому, схватил его и попытался вытащить из автомобиля. Угрожал применением насилия командиру Бураку, Демидову, Киселеву, Крюкову с целью помешать выполнению их обязанностей. Пытался также выхватить травматический пистолет», — было заявлено в суде.

 

«Нас лишили права защищать свою жизнь». Избитому ОМОНом минчанину дали пять лет
Жихарь перед заслоном силовиков на марше Героев в Минске. Фото: ПЦ "Весна".

 

Представитель предприятия «Минсктранс» предъявил Жихарю материальный ущерб из-за перебоев в работе общественного транспорта в размере 30.001 рубль 82 копейки. Суд признал право взыскания материального ущерба с обвиняемого в гражданском процессе.

Защита обвиняемого заявила, что подзащитный шел по пешеходной части улицы и не мог препятствовать движению транспорта. Адвокат настаивал, что пистолет у омоновца Лесникова забирал совсем другой человек, а на видеозаписи пресс-центра МВД видно, что Жихаря избивают два человека, хотя признается в этом избиении только Крюков. Жихарь написал заявление в РУВД по факту избиения, однако заявление не приняли.

В последнем слове 28 апреля Жихарь отметил: «Я не знаю, что сказать в этой ситуации, в этой стране, где избирательные права мои не учитываются, где можно вот так выворачивать все что угодно, где гражданские права, предоставленные нам Конституцией, а именно выйти и открыто высказать свое мнение, нарушены. У нас отобрали право защищать свою жизнь. Хочется верить, что когда-нибудь страна станет свободной и наш народ будет жить на своей земле».

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Жихарь приговорен к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на омоновцев.
 
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