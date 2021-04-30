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«Электрички» наступают! От бюджетной Dacia до универсала Porsche - обзор новых машин «на батарейках»
Источник материала: Tut.by
Производители один за другим заявляют об отказе от автомобилей с ДВС, полагая, что их будущее — в электричестве. Руководители автогигантов объявляют грандиозные планы по трансформации модельного ряда — и если они будут реализованы, то через 15−20 лет ведущие концерны будут выпускать только чистые электромобили, не оставив шансов даже гибридам. И процесс тотального перехода на электротягу уже начался.
Компании готовы тратить на электрификацию миллиарды долларов и евро, а батарейные новинки в последнее время появляются как грибы после дождя. Итак, загибаем пальцы рук! В новостной ленте или отдельных материалах AUTO.TUT.BY уже рассказывал об
По богатству ассортимента электромобили стремительно догоняют машины с ДВС — тут и простые недорогие хетчбэки, SUV и кроссоверы, каблучки, пикапы, роскошные и просто экзотические модели. Так, этой весной начался прием заказов на хетчбэк Dacia Spring. Цены во Франции начинаются от 12 403 евро с учетом государственных «бонусов». Машинка длиной 3,73 м оснащена 44-сильным электромотором и батареей на 27,4 кВтч, с которой она может проехать без подзарядки до 230 км по комбинированному циклу WLTP и до 305 км в городском режиме движения (WLTP City).
В Dacia называют Spring самым доступным электрокаром на европейском рынке, но это утверждение готова оспорить… латвийская
Собирается машинка длиной всего 2,92 м в Литве из китайских компонентов — и неспроста. По сути, Freze это немного усовершенствованная копия китайского Wuling Hongguang Mini EV, выпускаемого СП SAIC-GM-Wuling. В КНР он уже успел стать бестселлером среди электрокаров ввиду своей дешевизны — даже топовая версия стоит около 5 тысяч евро в пересчете. Цена Freze в Прибалтике — от 9999 евро. Электромотор развивает 27 л. с., заряда батареи емкостью 13,8 кВтч должно хватить примерно на 200 км пробега, из оснащения заявлены ESP, подушки безопасности и кондиционер. Что касается спроса, то основную долю должны занять поставки в сервисы каршеринга и аренды.
Тем временем в Chevrolet провели плановое обновление электрокара Bolt, который продается с 2017 года. Более того, с модернизацией Bolt обзавелся семейством — наряду с хетчбэком в гамме теперь есть «паркетник» Bolt EUV, который отличается увеличенной на 16 см длиной (4,3 м), удлиненной без малого на 7 см колесной базой (2,67 м), более просторным салоном и иной внешностью.
В салоне обеих версий Bolt — 8-дюймовый дисплей виртуальных приборов и новая мультимедиасистема с 10,2-дюймовым экраном. С технической точки зрения Bolt EV и Bolt EUV также повторяют друг друга — это установленный спереди электродвигатель (203 л. с. и 360 Нм крутящего момента) и литиево-ионная батарея на 65 кВтч, заряда которой по паспорту хватает на 416 км пробега для хетчбэка и 402 км для кроссовера. В США продажи семейства Bolt начнутся летом — цены уже известны: от 31 995 долларов за базовую «пятидверку» и 33 995 долларов за Bolt EUV.
Компания Hyundai показала первую модель электрического суббренда
В салоне Ioniq 5 — передняя панель с двумя 12-дюймовыми дисплеями: тачскрином мультимедийной системы и цифрового блока приборов. Объем багажника варьируется от 531 л до 1591 л (при сложенных задних сиденьях), есть также отсек спереди на 57 л или 24 л (у полноприводных версий). У европейских дилеров Ioniq 5 появится в середине текущего года, стоимость базовой версии — 41 990 евро.
Осваивать электротягу начинает и Mini. В частности, под суббрендом JCW (John Cooper Works) британцы планируют выпустить мощный «заряженный» электрокар — одно из направлений, в котором могла бы двигаться электрификация JCW, раскрывает хетчбэк Electric Pacesetter. Между прочим, это официальный сейфти-кар электрической гоночной серии Formula E. Электромотор на нем развивает 184 л. с. и 280 Нм крутящего момента и позволяет Electric Pacesetter разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. В салоне нет заднего ряда и смонтирован каркас безопасности, подвеску можно отрегулировать на сжатие и отбой, а также по высоте и углу развала колес.
Компании Peugeot и Citroen, нынче входящие уже в транснациональный концерн Stellantis, на пару выкатили пассажирские модификации «каблучков»
Как и электрические фургоны, заказать пассажирские версии можно как в стандартном, так и удлиненном варианте — длиной 4,4 м и 4,75 м соответственно, с 5- или 7-местным салоном. Объем багажного отсека в зависимости от версии варьируется от 775 л до 4000 л со сложенными задними сиденьями.
В списке оснащения французских «каблучков» — мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и комплекс электронных помощников. Старт европейских продаж e-Berlingo и e-Rifter запланирован на вторую половину текущего года.
Новинка и у Porsche — это пятидверный Taycan Cross Turismo, являющийся серийным воплощением концепта Mission E Cross Turismo, показанного в 2018 году. Это своего рода симбиоз «паркетника» и универсала, получивший накладки на колесные арки, оригинальные бамперы и облицовки порогов и который практичнее исходного седана — так, объем заднего багажника со сложенными сиденьями второго ряда превышает 1200 л.
К моменту рыночного дебюта покупателям предложат четыре версии на выбор — мощностью 380 л. с. (476 л. с. в режиме Overboost) у Taycan 4 Cross Turismo, 490 л. с. (571 л.с. в пике) у 4S Cross Turismo и 625 л.с. (680 л.с.) для Turbo Cross Turismo и 625/761 л. с. у Turbo S Cross Turismo. Все — с батареей емкостью 93,4 кВтч (дальность хода варьируется от 388 до 456 км по циклу WLTP), полным приводом и пневмоподвеской. За доплату предложен внедорожный пакет со специальными щитками по краям бамперов и порогов, увеличивающий дорожный просвет на 30 мм. На рынок Taycan Cross Turismo выйдет летом, уже известны и цены в Беларуси — от 90 200 до 167 800 евро.
Этой осенью Volvo на своем бельгийском заводе в Генте начнет выпуск модели C40 Recharge — по сути, купеобразной версии
Отметим, что согласно плану компании, к 2030 году каждый продаваемый Volvo должен быть полностью электрическим.
А напоследок немного электрической экзотики. Небольшая фирма
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«Электрички» наступают! От бюджетной Dacia до универсала Porsche - обзор новых машин «на батарейках»
Автопроизводители готовы тратить на электрификацию миллиарды долларов и евро, а батарейные новинки в последнее время появляются как грибы после дождя.
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