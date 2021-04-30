«Электрички» наступают! От бюджетной Dacia до универсала Porsche - обзор новых машин «на батарейках»

Источник материала: Tut.by

Производители один за другим заявляют об отказе от автомобилей с ДВС, полагая, что их будущее — в электричестве. Руководители автогигантов объявляют грандиозные планы по трансформации модельного ряда — и если они будут реализованы, то через 15−20 лет ведущие концерны будут выпускать только чистые электромобили, не оставив шансов даже гибридам. И процесс тотального перехода на электротягу уже начался.

Компании готовы тратить на электрификацию миллиарды долларов и евро, а батарейные новинки в последнее время появляются как грибы после дождя. Итак, загибаем пальцы рук! В новостной ленте или отдельных материалах AUTO.TUT.BY уже рассказывал об Audi Q4 e-tron и A6 e-tron , BMW i4, Cadillac Lyriq , GMC Hummer EV SUV , концептах от Lexus и Genesis , серийном Mercedes EQS , кроссоверах Toyota bZ4X и Volkswagen ID.6 , китайских MG Marvel R , Xpeng P5 и Zeekr 001 . Упомянем и только что прошедший Шанхайский автосалон , где добрая половина дебютов — тоже на электротяге. Но и это далеко не все электрические новинки, представленные только за последние два месяца!



Dacia Spring



Dacia Spring

По богатству ассортимента электромобили стремительно догоняют машины с ДВС — тут и простые недорогие хетчбэки, SUV и кроссоверы, каблучки, пикапы, роскошные и просто экзотические модели. Так, этой весной начался прием заказов на хетчбэк Dacia Spring. Цены во Франции начинаются от 12 403 евро с учетом государственных «бонусов». Машинка длиной 3,73 м оснащена 44-сильным электромотором и батареей на 27,4 кВтч, с которой она может проехать без подзарядки до 230 км по комбинированному циклу WLTP и до 305 км в городском режиме движения (WLTP City).



Dartz Freze

В Dacia называют Spring самым доступным электрокаром на европейском рынке, но это утверждение готова оспорить… латвийская Dartz , известная в основном своими экстравагантными бронированными внедорожниками! Дело в том, что компания вместе с партнерской фирмой Nikrob из Литвы собралась продавать в странах ЕС модель Freze, названную так в честь Петра Фрезе, одного из создателей первого российского автомобиля, представленного в далеком 1896 году.



Dartz Freze



Dartz Freze

Собирается машинка длиной всего 2,92 м в Литве из китайских компонентов — и неспроста. По сути, Freze это немного усовершенствованная копия китайского Wuling Hongguang Mini EV, выпускаемого СП SAIC-GM-Wuling. В КНР он уже успел стать бестселлером среди электрокаров ввиду своей дешевизны — даже топовая версия стоит около 5 тысяч евро в пересчете. Цена Freze в Прибалтике — от 9999 евро. Электромотор развивает 27 л. с., заряда батареи емкостью 13,8 кВтч должно хватить примерно на 200 км пробега, из оснащения заявлены ESP, подушки безопасности и кондиционер. Что касается спроса, то основную долю должны занять поставки в сервисы каршеринга и аренды.



Chevrolet Bolt EUV и Bolt EV



Chevrolet Bolt EV

Тем временем в Chevrolet провели плановое обновление электрокара Bolt, который продается с 2017 года. Более того, с модернизацией Bolt обзавелся семейством — наряду с хетчбэком в гамме теперь есть «паркетник» Bolt EUV, который отличается увеличенной на 16 см длиной (4,3 м), удлиненной без малого на 7 см колесной базой (2,67 м), более просторным салоном и иной внешностью.



Chevrolet Bolt EUV



Chevrolet Bolt EUV и Bolt EV

В салоне обеих версий Bolt — 8-дюймовый дисплей виртуальных приборов и новая мультимедиасистема с 10,2-дюймовым экраном. С технической точки зрения Bolt EV и Bolt EUV также повторяют друг друга — это установленный спереди электродвигатель (203 л. с. и 360 Нм крутящего момента) и литиево-ионная батарея на 65 кВтч, заряда которой по паспорту хватает на 416 км пробега для хетчбэка и 402 км для кроссовера. В США продажи семейства Bolt начнутся летом — цены уже известны: от 31 995 долларов за базовую «пятидверку» и 33 995 долларов за Bolt EUV.



Hyundai Ioniq 5



Hyundai Ioniq 5

Компания Hyundai показала первую модель электрического суббренда Ioniq — Ioniq 5, среднеразмерный кроссовер длиной 4,63 м и с внушительной (3 м) колесной базой. Архитектуру E-GMP (о ее особенностях можно узнать тут ) новинка делит с Kia EV6, о котором AUTO.TUT.BY уже подробно рассказывал . «Пятидверка» от Hyundai предлагает задний или полный привод — с одним (170 и 218 л. с.) или двумя электромоторами (235 и 306 л. с.), а также два варианта тяговых батарей (58 и 72,6 кВтч). Самая мощная модификация Ioniq 5 разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, заявленная максимальная дальность хода — 470−480 км на одной зарядке (по методике WLTP) для версии с одним мотором и старшим аккумулятором.



Hyundai Ioniq 5

В салоне Ioniq 5 — передняя панель с двумя 12-дюймовыми дисплеями: тачскрином мультимедийной системы и цифрового блока приборов. Объем багажника варьируется от 531 л до 1591 л (при сложенных задних сиденьях), есть также отсек спереди на 57 л или 24 л (у полноприводных версий). У европейских дилеров Ioniq 5 появится в середине текущего года, стоимость базовой версии — 41 990 евро.



Mini Electric Pacesetter



Mini Electric Pacesetter

Осваивать электротягу начинает и Mini. В частности, под суббрендом JCW (John Cooper Works) британцы планируют выпустить мощный «заряженный» электрокар — одно из направлений, в котором могла бы двигаться электрификация JCW, раскрывает хетчбэк Electric Pacesetter. Между прочим, это официальный сейфти-кар электрической гоночной серии Formula E. Электромотор на нем развивает 184 л. с. и 280 Нм крутящего момента и позволяет Electric Pacesetter разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды. В салоне нет заднего ряда и смонтирован каркас безопасности, подвеску можно отрегулировать на сжатие и отбой, а также по высоте и углу развала колес.



Citroen e-Berlingo



Peugeot e-Rifter

Компании Peugeot и Citroen, нынче входящие уже в транснациональный концерн Stellantis, на пару выкатили пассажирские модификации «каблучков» e-Partner и e-Berlingo — у Peugeot она называется e-Rifter, потому как знакомое всем название Partner французы сохранили для грузовой версии. Технически обе машины одинаковы — приспособленная к электротяге платформа EMP2, 136-сильный электромотор и тяговая батарея емкостью 50 кВтч, по паспорту обеспечивающая пробег на одном заряде до 275 км у e-Rifter и 280 км у e-Berlingo.



Citroen e-Berlingo



Peugeot e-Rifter

Как и электрические фургоны, заказать пассажирские версии можно как в стандартном, так и удлиненном варианте — длиной 4,4 м и 4,75 м соответственно, с 5- или 7-местным салоном. Объем багажного отсека в зависимости от версии варьируется от 775 л до 4000 л со сложенными задними сиденьями.



Peugeot e-Rifter

В списке оснащения французских «каблучков» — мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и комплекс электронных помощников. Старт европейских продаж e-Berlingo и e-Rifter запланирован на вторую половину текущего года.



Porsche Taycan Cross Turismo

Новинка и у Porsche — это пятидверный Taycan Cross Turismo, являющийся серийным воплощением концепта Mission E Cross Turismo, показанного в 2018 году. Это своего рода симбиоз «паркетника» и универсала, получивший накладки на колесные арки, оригинальные бамперы и облицовки порогов и который практичнее исходного седана — так, объем заднего багажника со сложенными сиденьями второго ряда превышает 1200 л.



Porsche Taycan Cross Turismo



Porsche Taycan Cross Turismo

К моменту рыночного дебюта покупателям предложат четыре версии на выбор — мощностью 380 л. с. (476 л. с. в режиме Overboost) у Taycan 4 Cross Turismo, 490 л. с. (571 л.с. в пике) у 4S Cross Turismo и 625 л.с. (680 л.с.) для Turbo Cross Turismo и 625/761 л. с. у Turbo S Cross Turismo. Все — с батареей емкостью 93,4 кВтч (дальность хода варьируется от 388 до 456 км по циклу WLTP), полным приводом и пневмоподвеской. За доплату предложен внедорожный пакет со специальными щитками по краям бамперов и порогов, увеличивающий дорожный просвет на 30 мм. На рынок Taycan Cross Turismo выйдет летом, уже известны и цены в Беларуси — от 90 200 до 167 800 евро.



Volvo C40 Recharge



Volvo C40 Recharge

Этой осенью Volvo на своем бельгийском заводе в Генте начнет выпуск модели C40 Recharge — по сути, купеобразной версии XC40 Recharge . У C40 более низкий и плавный силуэт, за основу взята платформа CMA, но при этом разработана новинка исключительно как электромобиль — у XC40, напомним, есть версии и с традиционными ДВС. А еще C40 Recharge это первая модель Volvo, в салоне которой полностью отсутствует натуральная кожа — даже в качестве опции. Силовая установка, как и у XC40 Recharge, состоит из двух электродвигателей (408 л. с. и 660 Нм крутящего момента) — один на передней и второй на задней оси. Расчетная дальность хода на полном заряде батареи емкостью 78 кВтч у C40 Recharge составляет около 420 км. Набор первой «сотни» занимает 4,9 секунды, больше 180 км/ч «паркетник» не разгонится.



Volvo C40 Recharge

Отметим, что согласно плану компании, к 2030 году каждый продаваемый Volvo должен быть полностью электрическим.



Lunaz Bentley S2 Continental Flying Spur



Lunaz Bentley S2 Continental Flying Spur

А напоследок немного электрической экзотики. Небольшая фирма Lunaz из Сильверстоуна занимается переделкой британской классики в электромобили, среди них — Jaguar, Range Rover и Rolls-Royce. Свежее пополнение в портфолио компании — переведенный на электротягу Bentley S2 Continental Flying Spur 1961 года выпуска. О технике в компании не рассказали — судя по всему, как и остальные переделанные компанией машины, такой Bentley получил вместо бензинового мотора 380-сильный электродвигатель, энергией который снабжает батарея на 80 кВтч. А вдобавок обрел доработанную подвеску, усиленные тормоза и современное оснащение (климат-контроль, медиасистема) — цены начинаются от 350 тысяч фунтов.